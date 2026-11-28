Si è conclusa con la pole position di Marco Bezzecchi la qualifica del Gran Premio di Valencia 2026, ultimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Sul circuito Ricardo Tormo, il centauro italiano ha anticipato gli avversari firmando per distacco la migliore prestazione al termine del Q2 in 1:27.844, nuovo record della pista.

Seconda piazza, con un distacco di 463 millesimi, per Marc Marquez, all’ultima qualifica in top class della sua carriera. Per la sesta volta in stagione, il campione del mondo in carica tallonerà in partenza Bezzecchi. Completa la prima fila un competitivo Raul Fernandez che con la sua Aprilia Trackhouse incassa un distacco di 589 millesimi dalla miglior prestazione.

Ai microfoni di Sky, lo spagnolo ha così commentato la sua qualifica ed il giro di Bezzecchi: “Chapeau a Bezzecchi per il giro che ha fatto, incredibile. Ha fatto una qualifica impressionante. Devo fare i complimenti alla mia squadra. Ieri ho usato solo una gomma per il time attack ed oggi ho potuto usarne tre. Hanno preparato tutto per tre time attack, sapevo che il primo era fondamentale perché poi la gomma calava. Sono contento, siamo un’altra volta competitivi”.

Sulle differenze di assetto rispetto a ieri: “Non abbiamo cambiato niente, ieri mi sentivo allineato con l’assetto. Oggi abbiamo lavorato meglio con l’elettronica. La moto va e siamo ad un ottimo livello”.