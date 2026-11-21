Un consistente Raul Fernandez ha centrato la seconda posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP del Portogallo, atto numero ventuno del Motomondiale 2026 di MotoGP in fase di svolgimento presso il tracciato di Portimao. Buona prova per il centauro, il quale ha ceduto il passo solo ad un velocissimo Marc Bezzecchi (Aprilia), precedendo poi Alex Marquez (Gresini), piazzatosi sul gradino più basso del podio.

Una volta intervenuto al parco chiuso, il pilota arruolato tra le fila della Trackhouse ha commentato quanto fatto: “Ieri mancava qualcosa con l’elettronica, abbiamo lavorato fino alle 22:00 per essere pronti oggi – ha detto Fernandez – Sono contento, orgoglioso e grato di avere una squadra che lavora con me a l200%; oggi è stato difficile, c’era un po’ di pioggia, poi andava via, poi si ripresentava”.

Fernandez ha poi continuato: “Bezzecchi ha gestito benissimo, lui fa un ultimo settor da paura, domani sarà una gara difficile. Oggi la chiave è stata la partenza, domani dovremo farla ancora meglio. Dobbiamo capire che se vogliamo essere al vertice dobbiamo fare di più. Staccavo il piede dalla pedana? Sì Alle 10 e alle 11: volevo farle tranquille per non mangiare la gomma, ma sbagliavo. Quando ho cominciato ad essere più aggressivo non ho più commesso errori”.

Ricordiamo che domani, domenica 22 novembre, si disputerà la gara lunga, il cui inizio è fissato per le ore 14:00 italiane (le 13:00 in Portogallo).