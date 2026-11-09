Ranking ATP (9 novembre 2026): Alcaraz si avvicina a Sinner, Musetti in calo

Inizia una nuova settimana e Alexander Zverev si appresta a vivere un’altra settimana da numero 1 del mondo. Il tedesco, tuttavia, non è riuscito a godersi appieno questo traguardo, complice l’eliminazione all’esordio nel Masters 1000 di Parigi per mano di Lorenzo Musetti. Il teutonico guida comunque la classifica con 9.550 punti, precedendo di appena 100 lunghezze Jannik Sinner, secondo a quota 9.450.

Zverev ha l’opportunità di incrementare il proprio vantaggio nel ranking mondiale in vista delle ATP Finals di Torino. Sinner, infatti, ha concluso anzitempo la propria stagione e dovrà fare i conti con ben 1.500 punti in scadenza, conquistati lo scorso anno grazie al trionfo nel torneo di fine stagione. Nel frattempo, Carlos Alcaraz, attuale numero 3 del mondo, si avvicina all’azzurro dopo il successo nella capitale francese. A oltre un anno di distanza dall’ultimo trionfo, lo spagnolo è tornato a conquistare un titolo Masters 1000, portandosi a 2.350 punti da Sinner. Alla luce della condizione mostrata a Parigi, Alcaraz potrebbe puntare anche alla conquista della corona di “Maestro” a Torino, con la possibilità di ridurre ulteriormente il distacco dall’italiano.

Alle spalle dei primi tre, la top 10 vede Ben Shelton al quarto posto, reduce dalla finale disputata a Parigi. L’americano precede Daniil Medvedev, quinto, e Flavio Cobolli, sesto, che avrà la grande soddisfazione di prendere parte alle Finals. Completano le prime dieci posizioni il francese Arthur Fils, settimo, l’americano Frances Tiafoe, ottavo, l’australiano Alex de Minaur, nono, e l’americano Taylor Fritz, decimo.

RANKING ATP TOP-10

Lunedì 9 settembre 2026

1. Alexander Zverev 9550

2. Jannik Sinner 9450

3. Carlos Alcaraz 7100

4. Ben Shelton 5170

5. Daniil Medvedev 3820

6. Flavio Cobolli 3680

7. Arthur Fils 3625

8. Frances Tiafoe 3390

9. Alex de Minaur 3370

10. Taylor Fritz 3285

Per quanto riguarda gli altri italiani, oltre a Sinner e Cobolli, Luciano Darderi occupa la 21ª posizione, precedendo Musetti, attualmente 25°. Il carrarino perde una posizione rispetto all’ultimo aggiornamento e dovrà inoltre fare i conti con la scadenza dei punti relativi alla finale di Atene dello scorso anno, persa contro Novak Djokovic. Nella top 100 figurano anche Matteo Arnaldi, 38°, Matteo Berrettini, 43°, e Mattia Bellucci, 62°.

AZZURRI IN TOP-100

Lunedì 9 novembre 2026

2. Jannik Sinner 9450

6. Flavio Cobolli 3680

21. Luciano Darderi 2160

25. Lorenzo Musetti 1895

38. Matteo Arnaldi

43. Matteo Berrettini 1223

62. Mattia Bellucci 879