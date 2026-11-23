Calato il sipario sulla stagione del massimo circuito internazionale del tennis. Le ATP Finals di Torino hanno rappresentato l’ultimo grande appuntamento dell’anno, celebrando il tennis nella sua massima espressione. A prendersi la scena è stato Carlos Alcaraz, capace di centrare un traguardo storico: diventare il più giovane giocatore di sempre a conquistare, nel corso della propria carriera, tutti i tornei del Grande Slam e il Masters di fine stagione.

Una vittoria autorevole e significativa, maturata contro il tedesco Alexander Zverev, che chiude comunque l’anno in vetta alla classifica mondiale, grazie soprattutto ai risultati ottenuti nei tornei dello Slam. Il teutonico precede così Jannik Sinner e lo stesso Alcaraz nella graduatoria di fine stagione.

Sinner, lontano dai campi dalla finale di Wimbledon del 12 luglio, vinta proprio contro Zverev, vede ora Alcaraz avvicinarsi pericolosamente, con un distacco di appena 350 punti. Le incognite legate al suo rientro, condizionato dal noto problema al ginocchio destro, alimentano le ambizioni di Sascha, determinato a consolidare la propria leadership, e dello spagnolo, sempre più accreditato come principale candidato alla vetta del ranking.

A completare il quadro della top-10 figurano l’americano Ben Shelton al quarto posto, seguito dal russo Daniil Medvedev (n. 5), dal francese Arthur Fils (n. 6), da Flavio Cobolli (n. 7), dagli statunitensi Frances Tiafoe (n. 8) e Taylor Fritz (n. 9) e dall’altro iberico Rafael Jodar (n. 10). Il 2026 ha consacrato la crescita di Cobolli, protagonista di una stagione particolarmente brillante e premiato con la qualificazione alle Finals. Percorso altrettanto sorprendente per Jodar, che, alla sua prima annata nel circuito ATP, è riuscito a entrare tra i primi dieci del mondo, conquistando anche un posto al Masters.

RANKING ATP TOP-10

Lunedì 23 novembre 2026

1. Alexander Zverev 10350

2. Jannik Sinner 7950

3. Carlos Alcaraz 7600

4. Ben Shelton 5570

5. Daniil Medvedev 4220

6. Arthur Fils 3825

7. Flavio Cobolli 3680

8. Frances Tiafoe 3590

9. Taylor Fritz 3300

10. Rafael Jodar 3234

Per quanto riguarda gli altri azzurri, Luciano Darderi si conferma il numero tre del tennis italiano. L’italo-argentino, alla sua prima convocazione in Coppa Davis, precede nella graduatoria nazionale Lorenzo Musetti (n. 27), Matteo Arnaldi (n. 37), Matteo Berrettini (n. 43) e Mattia Bellucci (n. 62), tutti presenti nella top 100 mondiale.

AZZURRI IN TOP-100

Lunedì 23 novembre 2026

2. Jannik Sinner 7950

7. Flavio Cobolli 3680

21. Luciano Darderi 2160

27. Lorenzo Musetti 1785

37. Matteo Arnaldi 1321

43. Matteo Berrettini 1223

62. Mattia Bellucci 879