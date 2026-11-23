Tutto pronto a Bologna per l’edizione 2026 della Final Eight della Coppa Davis di tennis: da domani, martedì 24, a domenica 29, si disputerà la fase finale della manifestazione, dai quarti alla finale. L’Italia scenderà in campo mercoledì 25 novembre, alle ore 16.00: gli azzurri affronteranno la Corea del Sud.

La diretta tv dei quarti di finale tra Italia e Corea del Sud della Coppa Davis 2026 di tennis sarà fruibile in chiaro in esclusiva su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming gratuita in esclusiva sarà disponibile su SuperTennis+, infine la Diretta Live testuale di tutti i match tra Italia ed Corea del Sud sarà godibile su OA Sport.

In caso di successo, inoltre, l’Italia giocherebbe poi la prima semifinale, contro la vincente di Cechia-Canada, venerdì 27 novembre alle ore 16.00: l’impegno sarebbe certamente più arduo rispetto a quello dell’esordio, ma gli azzurri potrebbero superarlo senza particolari patemi.

L’eventuale ultimo atto, invece, vedrebbe gli azzurri scendere in campo domenica 29 novembre alle ore 15.00: l’avversaria dell’Italia in finale uscirà dalla parte bassa del tabellone, dove ci sono Gran Bretagna, Germania, Austria e Spagna.

Nel caso in cui l’Italia dovesse avanzare nel torneo, accedendo alle semifinali e poi eventualmente alla finale, per la diretta tv a SuperTennis HD si affiancherebbe Rai 1 HD, così come per la diretta streaming a SuperTennis+ si affiancherebbe Rai Play, infine la Diretta Live testuale degli altri match dell’Italia sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO COPPA DAVIS 2026

Martedì 24 novembre

16:00 Cechia vs Canada – Diretta tv su SuperTennis HD

Mercoledì 25 novembre

16:00 Italia vs Corea del Sud – Diretta tv su SuperTennis HD

Giovedì 26 novembre

10:00 Gran Bretagna vs Germania – Diretta tv su SuperTennis HD

17:00 Austria vs Spagna – Diretta tv su SuperTennis HD

Venerdì 27 novembre

16:00 Semifinale 1: Vincente Cechia-Canada – Vincente Italia-Corea del Sud – Diretta tv su SuperTennis HD, Rai 1 HD solo in caso di presenza dell’Italia

Sabato 28 novembre

12:00 Semifinale 2: Vincente Gran Bretagna-Germania – Vincente Austria-Spagna – Diretta tv su SuperTennis HD

Domenica 29 novembre

15:oo Finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Rai 1 HD solo in caso di presenza dell’Italia

PROGRAMMA FINALI COPPA DAVIS 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Rai 1 HD solo in caso di presenza dell’Italia in semifinale e finale.

Diretta streaming: SuperTennis+ e sito di Supertennis.tv, Rai Play solo in caso di presenza dell’Italia in semifinale e finale.

Diretta Live testuale: OA Sport per i match dell’Italia.