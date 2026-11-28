A Bologna sarà ancora Italia contro Spagna nella finale della Coppa Davis di tennis: così come accaduto lo scorso anno, gli azzurri affronteranno gli iberici nell’ultimo atto, che si giocherà domani, domenica 29 novembre, a partire dalle ore 15.00.

Il format sarà quello visto anche per quarti di finale e semifinali, e prevede due singolari e l’eventuale doppio: il tie si aprirà con il singolare tra i numeri 2, cui seguirà la sfida tra i numeri 1 delle due selezioni. In caso di parità si disputerà il doppio, che invece non verrà giocato in caso di risultato acquisito.

La diretta tv della finale tra Italia e Spagna della Coppa Davis 2026 di tennis sarà fruibile in chiaro su SuperTennis HD e Rai 1 HD, mentre la diretta streaming gratuita sarà disponibile su SuperTennis+, sito di SuperTennis e Rai Play, infine la Diretta Live testuale di tutti i match sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO FINALE COPPA DAVIS 2026

Domenica 29 novembre

15.00 Finale: Italia – Spagna – Diretta tv su SuperTennis HD e Rai 1 HD

PROGRAMMA FINALE COPPA DAVIS 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD e Rai 1 HD.

Diretta streaming: SuperTennis+, sito di Supertennis.tv e Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.