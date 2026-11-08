Rahm vince l’Abu Dhabi Championship davanti a McIlroy e Hatton. Laporta altra top 5 stagionale

È lo spagnolo Jon Rahm a trionfare, al termine delle 72 buche, all’Abu Dhabi Championship, primo appuntamento dei playoff andato in onda sui fairway dello Yas Links nella capitale emiratina. Il classe ‘94 ha chiuso con un -5 odierno (-23 sul totale) che gli ha permesso di chiudere avanti di due colpi rispetto al britannico Tyrrell Hatton, fermo a -21. A recuperare terreno, a discapito dell’azzurro Francesco Laporta, è stato Rory McIlroy, che con il -3 nell’ultima giornata ha strappato un 3º posto a -19.

Laporta chiude comunque in 4ª piazza in solitaria a -17 dopo un ultimo round in pari al par, risultato che si va ad aggiungere ai già due quarti posti ottenuti in stagione al Kenya Open e all’Omega Masters in Svizzera e al 2º posto al South African Open Championship. Chiudono la top 10 ad Abu Dhabi Angel Ayora, Bernd Wiesberger e David Puig in T5 a -16, Jayden Schaper in 8ª posizione a -15 e cinque golfisti in T9 a -14: Adam Scott, Matthew Jordan, Nathan Kimsey, Frederic Lacroix e Freddy Schott.

Gli altri italiani in gara chiudono rispettivamente in 33esima posizione a pari merito Francesco Molinari, 38esima Gregorio De Leo, 46esima Stefano Mazzoli e 67esima Guido Migliozzi. A rimanere in lizza per la Race to Dubai sono ancora lo spagnolo Eugenio Chacarra, Rory McIlroy, Patrick Reed, Casey Jarvis, Aaron Rai, Jon Rahm, Jayden Schaper, Ryan Fox e Daniel Hillier.

Adesso lo show si sposterà per l’appuntamento finale a Dubai dove si giocherà al Jumeirah Golf Estates dal 12 novembre il Dp World Tour Championship, torneo che decreterà ufficialmente la fine della Race to Dubai e che metterà in palio 10 milioni di dollari.