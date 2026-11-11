Rafael Nadal pensa al tennis del futuro: “Il ranking dovrebbe essere calcolato su due anni”

Nel nuovo ruolo di ex giocatore e leggenda del tennis mondiale, Rafael Nadal rilancia alcune proposte per migliorare la qualità del Tour ATP. Il quarantenne maiorchino ha ribadito dei concetti già espressi in passato nel corso di un’intervista concessa all’Associated Press, focalizzandosi in primis sulla salute a medio-lungo termine dei protagonisti dello sport.

Nadal ritiene che il calendario sia composto da troppi tornei sul cemento nell’arco della stagione: “Quando ero ancora in attività facevo fatica a sostenere questa posizione, perché qualcuno avrebbe potuto pensare che volessi semplicemente favorire i miei interessi, considerando il mio dominio sulla terra battuta o anche sull’erba, che ritengo fosse la mia seconda superficie migliore“.

“Non conosco molti sport professionistici che si disputino su superfici di questo tipo. Nel tennis giochiamo per la maggior parte del tempo su campi che sono particolarmente provanti per il corpo e per le articolazioni. E alla fine ne paghiamo le conseguenze“, aggiunge l’ex numero uno al mondo a proposito della distribuzione delle superfici nel calendario ATP.

Il 14 volte vincitore del Roland Garros promuoverebbe inoltre una modifica legata al ranking, basato attualmente sui risultati ottenuti nelle precedenti 52 settimane (un anno): “Un sistema di classifica basato sui risultati degli ultimi due anni, anziché di uno soltanto, darebbe ai giocatori un po’ più di libertà per prendere decisioni migliori. Inoltre, quando ti infortuni, avresti più tempo per recuperare senza vedere la tua posizione nel ranking scendere rapidamente“.