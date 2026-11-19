Rafael Jodar è stato sconfitto da Ben Shelton nell’ultima partita della fase a gironi delle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori tennisti di questa annata agonistica. Lo spagnolo ha perso con il punteggio di 7-6(8), 7-5 sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino ed è incappato nella terza battuta d’arresto nel capoluogo piemontese, dopo aver perso nei giorni scorsi contro il tedesco Alexander Zverev e il francese Arthur Fils.

Il 20enne iberico si trova al decimo posto in classifica generale con 3.234 punti all’attivo, ovvero lo stesso riscontro che aveva prima di presentarsi alle ATP Finals. Rafael Jodar non è riuscito a migliorare il proprio bottino: ogni vittoria nella fase a girone garantiva 200 punti, ma i tre ko rimediati in cinque giorni non hanno permesso alla rivelazione della stagione di rimpinguare i propri punti.

Rafael Jodar non è riuscito a operare il controsorpasso ai danni dello statunitense Taylor Fritz, che era assente alle Finals perché fuori dalle migliori nove posizioni, ma ha vinto il torneo ATP 250 di Stoccolma e si è issato a 3.300 punti, chiudendo così la stagione davanti allo spagnolo. Si sono rivelati irraggiungibili Flavio Cobolli (3.680 punti) e Arthur Fils (3.825), ancora in corsa a Torino.