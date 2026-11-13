Rafael Jodar e il paradosso di Torino: gioca le Finals, ma rischia di essere sorpassato nel ranking. Gli scenari

Rafael Jodar si è qualificato con l’ultimo posto utile alle ATP Finals, il torneo di fine stagione che andrà in scena sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre. L’evento è riservato ai migliori otto giocatori dell’annata agonistica, ma il forfait dell’infortunato Jannik Sinner ha permesso allo spagnolo di meritarsi il volo per il capoluogo piemontese con il nono accredito (3.234 punti nella Race).

Il 20enne è stato inserito nel girone con il tedesco Alexander Zverev (numero 1 del mondo), lo statunitense Ben Shelton (numero 4) e il francese Arthur Fils (numero 7). Il talentuoso iberico si è reso protagonista di una grande scalata nel corso 2026, infilando risultati di grande spessore e risalendo nella graduatoria internazionale fino alla top-10, meritandosi un posto di rilievo nell’attuale panorama tennistico mondiale.

Rafael Jodar si trova, però, di fronte a un paradosso: giocherà le ATP Finals, ma rischia di subire un sorpasso nel ranking ATP da parte chi lo insegue nel ranking e che non sarà impegnato a Torino. Se lo statunitense Taylor Fritz, al momento undicesimo virtuale nel ranking ATP con 3.150 punti, dovesse vincere il torneo ATP 250 di Stoccolma volerebbe a quota 3.300 punti, dunque meglio dei 3.234 all’attivo dello spagnolo.

Se Jodar non dovesse vincere nemmeno un incontro alle Finals (ogni successo nel round robin garantisce 200 punti), allora rimarrebbe alle spalle dello statunitense, che sarebbe numero 9 del mondo davanti all’iberico. Fritz affronterà Lorenzo Musetti nella semifinale nella capitale svedese e nell’eventuale atto conclusivo incrocerebbe il vincente della sfida tra il cileno Tabilo e l’argentino Tirante.