Rafael Jodar porta la Spagna in vantaggio per 1-0 nella semifinale contro la Gran Bretagna. 6-2 7-5 in un’ora e 32 minuti per lui in quel di Bologna contro Cameron Norrie, ed a questo punto toccherà a Carlos Alcaraz tentare di mettere la parola fine sul confronto quando se la vedrà, tra poco, contro Arthur Fery.

Nel primo set, se i primi quattro giochi mostrano una sostanziale parità generalizzata, è dal quinto che iniziano i problemi per Norrie. Il britannico, infatti, si ritrova a dover fronteggiare due palle break e soprattutto le qualità in risposta di Jodar, che proprio in questa maniera riesce a prendersi il 3-2 e servizio. Lo spagnolo approfitta poi di un certo calo di rendimento da parte del suo avversario, tra prime in calo ed errori in aumento, e così arrivano prima il 5-2 e poi il 6-2.

Quasi in maniera proverbiale, nel secondo parziale è il terzo gioco a porsi come spartiacque della situazione. Jodar, infatti, lotta molto a lungo per poter ottenere il terzo break della sua giornata, e alla fine lo porta a casa perché Norrie prima sbaglia di rovescio e poi commette un doppio fallo. Sembra tutto andare a meraviglia per il madrileno, che sul 4-2 va anche 0-30, ma di qui arriva un momento inaspettato: diversi errori da parte sua, Norrie riacquista morale e va sul 4-4. A quel punto Jodar lotta furiosamente per ottenere di nuovo il vantaggio, riuscendo nell’intento sul 5-5 anche perché dall’altra parte il suo avversario non sempre riesce a reggere il ritmo. Stavolta il 7-5 arriva, e con lui l’1-0 Spagna.

Importante per Jodar aver messo insieme il 76% di punti vinti con la prima (65% Norrie), aver dovuto servire relativamente poche seconde e aver portato a casa con esse tanti punti (10 su 13). Una vittoria che regala, così, alla Spagna molte certezze in più, considerando chi andrà in campo tra breve.