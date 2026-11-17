Ben Shelton cade in due set contro Alexander Zverev, per cui la situazione nel Gruppo A delle Nitto ATP Finals 2026 di Torino è ancora in discussione. Rafael Jodar in primis vuole ancora sognare il passaggio del turno e se la giocherà nel terzo ed ultimo match del girone proprio contro lo statunitense. Nel match odierno, tuttavia, lo spagnolo ha ceduto con il punteggio di 6-4 2-6 2-6 contro Arthur Fils al termine di un match intenso.

Nel corso della conferenza stampa post-match il numero 10 del ranking mondiale ha analizzato quanto avvenuto in campo: “Credo che il primo set sia stato molto combattuto, perché entrambi stavamo esprimendo un tennis di alto livello. Successivamente, però, il mio rendimento è calato e le condizioni fisiche sono peggiorate leggermente. Quando abbassi il livello in questo tipo di partite, il tuo avversario non fa altrettanto: continua a giocare allo stesso ritmo per tutta la durata dell’incontro. Chiaramente non è stato un buon finale per me, ma devo cercare di trarre gli aspetti positivi da questa stagione. È stata molto lunga. Ora devo resettare, recuperare le energie e riposarmi in vista della prossima”. (Fonte: TennisWorldItalia).

Si è capito facilmente come Rafa Jodar non fosse al meglio nel match contro Fils: “Entità del problema fisico? Adesso sto meglio, ma durante la partita è stato ovviamente difficile, perché avevo la sensazione di non riuscire più a competere. Fisicamente oggi non ero al livello necessario, soprattutto negli ultimi due set. Sono cose che possono succedere. È capitato a tutti nel circuito, perché giochiamo tantissime partite. Può succedere e dobbiamo imparare a gestire queste situazioni e ad andare avanti, cercando di capire che cosa possiamo fare per prevenirle in futuro”.

Ultima battuta sulle condizioni del campo di Torino, da molti definito come velocissimo: “Superficie troppo veloce? No, penso che la superficie sia adatta a tutti. Le condizioni sono le stesse per tutti, quindi non voglio cercare scuse legate al campo. Credo che stiamo giocando contro i migliori giocatori del mondo e che siano tutti ottimi battitori. Inoltre, si gioca indoor, quindi le condizioni sono più veloci rispetto ad altre superfici” .