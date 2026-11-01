Quanti soldi ha guadagnato Kimi Antonelli vincendo il Mondiale di F1? E lo stipendio in Mercedes…

Kimi Antonelli si è laureato Campione del Mondo di F1, compiendo un’impresa che resterà per sempre nella leggenda dello sport italiano ed entrando in maniera imperitura nella leggenda dell’intero movimento tricolore. Il ventenne bolognese ha conquistato il titolo iridato al termine del GP del Messico, chiudendo matematicamente i conti nei confronti di Lewis Hamilton e George Russell, gli ultimi che in linea teorica potevano ancora impensierirlo nella lotta per la corona.

Il Bel Paese torna a imporsi nel campionato piloti della massima categoria automobilistica dopo addirittura 73 anni di digiuno: dopo il sigillo di Alberto Ascari nel 1953, ci ha pensato questo giovane talento a mandare in estasi l’intera Nazione, dominando l’intera stagione al volante della Mercedes e firmando una notevole serie di record. Kimi Antonelli è diventato il più giovane Campione del Mondo della storia, tra l’altro alla sua seconda stagione in F1 come Jacque Villeneuve nel 1997 e Hamilton nel 2008. Scoperto da Toto Wolff.

Il pilota italiano ha vinto nove Gran Premi in stagione: cinque consecutivi all’inizio del Mondiale (Cina, Giappone, USA, Canada, Monaco), poi la fiammata a Spa-Francorchamps (uno dei grandi templi della F1), la monumentale rimonta di Monza, la stoccata in Spagna e il perentorio sigillo di Austin. Vantaggio superiore ai cento punti nei confronti dei più immediati inseguitori, tramortiti in maniera perentoria dal miglior pilota del momento.

Il risultato è enorme sotto il profilo agonistico e sportivo, ma quanti soldi ha guadagnato Kimi Antonelli vincendo il Mondiale F1 2026? Occorre precisare che non è previsto un importo garantito da parte della FIA e da Liberty Media: gli organizzatori non assicurano un assegno per chi si impone nella classifica piloti. Formalmente, Kimi Antonelli non guadagnerà soldi da questo titolo, quantomeno in maniera diretta e per il risultato sportivo in quanto tale. La borsa milionaria è riservata esclusivamente ai costruttori, che la spartiscono in base a diversi criteri.

Kimi Antonelli potrà godere esclusivamente dello stipendio annuale che percepisce dalla Mercedes, a cui si aggiungono i vari bonus previsti dal contratto siglato con la scuderia anglotedesca. Secondo varie indiscrezioni, il bolognese riceve 2 milioni di euro dalla scuderia guidata da Toto Wolff, mentre l’entità dei vari bonus non è mai stata svelata e qualche dettaglio potrebbe emergere nei prossimi giorni. A questo importo si aggiungeranno poi i vari diritti di immagini e gli emolumenti provenienti dagli sponsor.

QUANTI SOLDI GUADAGNA KIMI ANTONELLI?

Si stima uno stipendio di 2 milioni di euro annui dalla Mercedes, a cui si aggiungeranno i vari bonus per le vittorie di gara e del Mondiale F1, oltre al supporto degli sponsor. Non è previsto un premio diretto per la vittoria del Mondiale da parte della FIA e di Liberty Media.