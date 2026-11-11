Quanti soldi guadagnano i tennisti alle ATP Finals? Montepremi milionario: tutte le cifre. E il bonus per il campione imbattuto…

Gli organizzatori delle ATP Finals 2026 hanno annunciato un montepremi da record per il torneo di fine stagione, riservato ai migliori otto tennisti del mondo. Per l’evento in programma sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino è stata prevista una borsa complessiva di 15,75 milioni di dollari statunitensi (circa 14,2 milioni di euro), la cifra più alta della storia per la manifestazione che chiude l’annata agonistica a livello individuale (ci sarà poi la Coppa Davis la settimana successiva).

I giocatori che si presenteranno nel capoluogo piemontese dal 15 al 22 settembre potranno beneficiare di un gettone garantito di 338.000 dollari (circa 305.000 euro), ogni vittoria nella fase a gironi viene premiata con 405.000 dollari (circa 365.200 euro), il successo in semifinale frutta 1,206 milioni di dollari (circa 1,088 milioni di euro) e la finale vinta porta in dote un assegno da 2,412 milioni di dollari (circa 2,175 milioni di euro).

Il campione imbattuto delle ATP Finals potrebbe festeggiare con un lauto introito di 5,171 milioni di dollari statunitensi (circa 4,663 milioni di euro), leggermente inferiore ai 5,5 milioni previsti per il trionfo agli US Open, lo Slam più pagato della stagione. Importi inferiore per il doppio: i campioni imbattuti divideranno una torta da 959.300 dollari, la semplice partecipazione viene premiata con 134.200 dollari. Di seguito il quadro dettagliato del montepremi delle ATP Finals 2026.

MONTEPREMI ATP FINALS 2026: CIFRE PRIZE MONEY

SINGOLARE

Gettone di presenza: 338.000 dollari (circa 305.000 euro).

Ogni singola vittoria nella fase a gironi: 405.000 dollari (circa 365.200 euro).

Vittoria in semifinale: 1,206 milioni di dollari (circa 1,088 milioni di euro).

Vittoria in finale: 2,412 milioni di dollari (circa 2,175 milioni di euro).

Campione imbattuto: 5,171 milioni di dollari (circa 4,663 milioni di euro).

DOPPIO

Gettone di presenza: 134.200 dollari (circa 121.000 euro).

Ogni singola vittoria nella fase a gironi: 96.600 dollari (circa 87.100 euro).

Vittoria in semifinale: 178.500 dollari (circa 161.000 euro).

Vittoria in finale: 356.800 dollari (circa 321.800 meuro).

Campione imbattuto: 956.300 (circa 862.300 euro).