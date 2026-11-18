Lucas Pinheiro Braathen ha vinto le prime due gare disputate nella Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino, imponendosi nel gigante di Soelden e nello slalom di Levi. Grazie al doppio sigillo firmato negli appuntamenti che hanno aperto la stagione, il fuoriclasse brasiliano ha già preso il largo nel Prize Money Ranking, la classifica dei premi in denaro stilata ufficialmente dalla FIS. Il sudamericano primeggia con 110.000 euro ed è l’unico ad esserci già garantito un assegno a sei cifre quando l’annata agonistica deve ancora entrare nel vivo.

Pinheiro Braathen ha già ottenuto un margine importante nei confronti dello svizzero Loic Meillard (40.000 euro) e del francese Clement Noel (25.000), mentre il nostro Alex Vinatzer staziona in quinta posizione con una borsa da 14.000 euro: 6.000 euro per il settimo posto tra le porte larghe del ghiacciaio del Rettenbach e 8.000 euro per il quinto posto tra i pali stretti in Finlandia. Si ritornerà in pista domenica 22 novembre con lo slalom di Gurgl, in attesa di vedere all’opera i velocisti, a cominciare dai nostri Giovanni Franzoni e Dominik Paris.

Una volta entrati in gara gli specialisti di discesa e superG, la graduatoria dei premi in denaro assumerà una fisionomia più appropriata. Lo stesso discorso vale per il fronte femminile, dove la tedesca Emma Aicher campeggia con 70.000 euro davanti alla statunitense Paula Moltzan (55.000 euro) e all’albanese Lara Colturi (50.000 euro), mentre Asja Zenere è la migliore delle azzurre: ottava con 8.000 euro, frutto del quinto posto ottenuto nel gigante in Austria.