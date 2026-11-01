Quanti soldi guadagna Yeman Crippa con il podio a New York? Il montepremi e le cifre per la vittoria di Almgren

Yeman Crippa ha vissuto una giornata memorabile nella Grande Mela, conquistando uno splendido secondo posto nella Maratona di New York 2026. Il fuoriclasse trentino ha risposto presente nella 42 km più prestigiosa e importante al mondo, correndo da assoluto protagonista e tenendo un ritmo elevato in testa al gruppo, tenendo botta alla progressiva scrematura del drappello dei migliori e rimanendo soltanto con lo svedese Andreas Almgren all’ingresso nell’ultimo chilometro.

La progressione del Campione d’Europa dei 10.000 metri è stato micidiale e il nostro portacolori non è riuscito a replicare all’ultimo strappo in quel di Central Park, meritandosi la piazza d’onore con il tempo di 2h06:14 (sesto crono all-time nell’ultima Major stagionale, il cui percorso è particolarmente esigente e impegnativo): l’Italia è tornata sul podio in questo evento a distanza di cinque anni (Eyob Faniel fu terzo nel 2021), si tratta del miglior riscontro degli ultimi trent’anni (dai tempi della vittoria di Giacomo Leone datata 1996).

Il risultato ha un enorme spessore tecnico e agonistico, ma non bisogna sottovalutare anche l’aspetto economico. Quanti soldi ha guadagnato Yeman Crippa con il secondo posto alla Maratona di New York? L’assegno garantito dagli organizzatori ha un importo pari a 60.000 dollari (circa 53.900 euro), a cui si aggiungeranno gli emolumenti provenienti da sponsor e altre fonti, la cui entità non è conosciuta a livello pubblico. Il vincitore Andreas Almgren ha incassato 100.000 dollari (circa 89.800 euro).

MONTEPREMI YEMAN CRIPPA PODIO NEW YORK

60.000 dollari (circa 53.900 euro).

QUANTO HA GUADAGNATO ALMGREN CON LA VITTORIA A NEW YORK?

100.000 dollari (circa 89.800 euro).