Quanti soldi guadagna Lorenzo Musetti battendo il n.1 del mondo? Cifra a sorpresa per la vittoria contro Zverev

Per la seconda volta in carriera, Lorenzo Musetti è riuscito a battere il numero 1 del mondo: nel 2023 ebbe la meglio nei confronti del serbo Novak Djokovic agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, oggi ha dettato legge contro il tedesco Alexander Zverev al secondo turno del Masters 1000 di Parigi. Il tennista italiano si è imposto in maniera autorevole contro l’uomo che comanda il ranking ATP e si è così qualificato agli ottavi di finale del torneo in corso di svolgimento sul cemento indoor della capitale francese.

Il toscano proseguirà la propria avventura in terra transalpina incrociando il padrone di casa Luca Van Assche, che oggi ha eliminato la testa di serie numero 15 del tabellone (lo statunitense Learner Tien), e punta a raggiungere i quarti di finale, dove potrebbe incrociare Novak Djokovic. Il risultato odierno ha un risvolto estremamente prestigioso sotto il profilo tecnico e agonistico, ma è importante soffermarsi anche sull’aspetto economico: quanti soldi ha guadagnato Lorenzo Musetti battendo Alexander Zverev, il numero 1 del mondo?

Non sono previsti bonus o jackpot di natura pecuniaria per aver avuto la meglio contro il leader del movimento internazionale. L’assegno che si merita è quello previsto in origine in caso di superamento del turno nel torneo in cui si è firmata l’impresa: a Parigi, il raggiungimento degli ottavi di finale viene premiato con 84.890 euro. La cifra è la medesima che il nostro portacolori avrebbe conseguito battendo anche il numero 200 del mondo, giusto per fare un esempio.

L’evoluzione del prize money in terra francese sarà la seguente: 158.700 euro con i quarti, 290.960 euro con la semifinale, 532.120 euro con la finale, 974.370 euro con la vittoria.

QUANTI SOLDI GUADAGNA LORENZO MUSETTI CON LA VITTORIA CONTRO IL N.1 DEL MONDO?

84.890 euro, il premio previsto per il raggiungimento degli ottavi di finale a Parigi.