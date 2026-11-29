L’Italia ha vinto la Coppa Davis 2026 e ha così alzato al cielo l’Insalatiera per la quarta volta consecutiva: dopo il doppio trionfo firmato a Malaga nel 2023 e nel 2024, è arrivata la doppietta anche sul cemento indoor di Bologna e gli azzurri hanno portato a casa il trofeo riservato alle Nazionali di tennis per la quinta volta nella storia. I ragazzi del capitano Filippo Volandri hanno firmato l’impresa regolando la Spagna per 2-1 in una rovente finale, dopo aver prevalso contro la Corea del Sud e la Cechia, sempre al doppio di spareggio.

Lorenzo Musetti ha battuto Rafael Jodar in rimonta, dopo tre ore di grandissima battaglia, recuperando da 6-7, 0-2, quando era con le spalle al muro. Portato a casa un punto cruciale, i padroni di casa si sono poi affidati a Flavio Cobolli, che ha provato a lottare contro Carlos Alcaraz, ma che ha dovuto capitolare in due set. Nel doppio decisivo, uno scatenato Musetti e un solidissimo Andrea Vavassori hanno sconfitto il numero 3 del mondo e il compagno Marcel Granollers in due set.

Campioni del Mondo, di fronte al proprio pubblico. Magia sempre gustosa, indubbiamente una delle grande imprese dell’Italia in questa stagione, per opera di una delle migliori squadre di questa annata agonistica. L’Italia si trova al settimo posto nell’albo d’ora, ormai a una sola lunghezza di distacco proprio dalla Spagna, battuta nell’atto conclusivo per la seconda volta nel giro di dodici mesi. Il risultato odierno ha però anche un importante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato l’Italia vincendo la Coppa Davis?

Il montepremi garantito dagli organizzatori è pari a 1,5 milioni di dollari statunitensi (circa 1,371 milioni di euro). La somma prevista da World Tennis è riservata alla Federazione vincitrice, l’assegno andrà diviso tra giocatori, staff e casse federali in base ad accordi interni. Si aggiungeranno poi altri emolumenti derivanti da sponsor privati e altri fonti, la cui entità non è nota in maniera ufficiale.

QUANTI SOLDI GUADAGNA L’ITALIA CON LA VITTORIA IN COPPA DAVIS

1,5 milioni di dollari statunitensi (circa 1,371 milioni di euro).