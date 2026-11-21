Lara Colturi ha vinto lo slalom di Gurgl, prova valida per la Coppa del Mondo 2026-2027 di scin alpino. Sei giorni dopo aver spento le venti candeline, la figlia di Daniela Ceccarelli ha conquistato il suo primo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, imponendosi in terra austriaca con grande piglio e offrendo una sciata rimarchevole sotto il profilo tecnico. Portacolori dell’Albania, ha regalato la prima affermazione di livello globale in questo sport alla Nazione dell’aquila bifronte.

Seconda al termine della prima manche, la ventenne ha saputo scalare ulteriormente la classifica e si è imposta con il tempo complessivo di 1:45.47, regolando le svedesi Sara Hector (seconda a 0.27) e Anna Swenn Larsson (terza a 0.30). Il risultato è decisamente rimarchevole per la sciatrice di origini piemontesi, ma è sempre importante soffermarsi anche sull’aspetto economico.

Quanti soldi ha guadagnato Lara Colturi con la vittoria nello slalom di Gurgl? Il montepremi garantito dagli organizzati è pari a 55.000 euro, grazie ai quali si è issata in testa al Prize Money Ranking, la classifica dei premi stilata ufficialmente dalla FIS: 105.000 euro complessivi dopo tre gare (25.000 a testa per i secondi posti nel gigante di Soelden e nello slalom di Levi) e margine interessanti nei confronti della tedesca Emma Aicher (75.000 euro). Naturalmente a questa cifra si aggiungeranno emolumenti derivanti da sponsor e altre fonti, ma la cui entità non è svelata in maniera pubblica.

MONTEPREMI LARA COLTURI SLALOM GURGL

55.000 euro.