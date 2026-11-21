La top ten del ranking ATP è ormai definita, a livello di piazzamenti, fino a fine stagione: il podio vedrà il tedesco Alexander Zverev al primo posto, mentre l’azzurro Jannik Sinner è certo di restare al numero 2, infine lo spagnolo Carlos Alcaraz sarà terzo nella classifica mondiale.

Il teutonico e l’iberico hanno chiuso la prima fase a gironi a punteggio pieno, incamerando, nel complesso, 600 punti: in tutto il torneo saranno in palio 1500 punti alle ATP Finals: Sinner chiuderà la stagione a quota 7950, mentre Zverev a Torino è già salito a quota 9950, già con 2000 punti di vantaggio sull’italiano. Si tratta del distacco minimo che potrebbe esserci tra i due a fine 2026.

Vincere il torneo dopo aver chiuso da imbattuto la fase a gironi, invece, consentirebbe a Zverev di issarsi fino a quota 10850, portandosi a +2900 sull’italiano: con questo scenario, invece, troverebbe spazio l’ipotesi che porta al distacco massimo tra i due a fine stagione. In mezzo, ovviamente, un’altra possibilità: la sconfitta in finale del tedesco lo lascerebbe a quota 10350, a +2400 su Sinner.

Per quanto concerne Carlos Alcaraz, invece, al momento lo spagnolo è salito a quota 6700 punto, quindi Jannik Sinner viaggia con 1250 punti di vantaggio sull’iberico, e non potrà essere scavalcato o raggiunto alle ATP Finals. Si tratta del distacco massimo tra i due al termine della stagione.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz, infatti, al massimo potrà portarsi a quota 7600, a -350 punti dall’azzurro, vincendo il torneo: si tratta del distacco minimo tra i due a fine anno. Dato che l’ultimo atto assegna 500 punti, in caso di sconfitta di Alcaraz in finale, allora lo spagnolo resterà a quota 7100 punti, a -850 dall’italiano.

DISTACCO MINIMO A FINE STAGIONE TRA ZVEREV E SINNER

1 Alexander Zverev 9950 (+2000 su Sinner)

2 Jannik Sinner 7950

DISTACCO IN CASO DI SCONFITTA IN FINALE DI ZVEREV

1 Alexander Zverev 10350 (+2400 su Sinner)

2 Jannik Sinner 7950

DISTACCO MASSIMO A FINE STAGIONE TRA ZVEREV E SINNER

1 Alexander Zverev 10850 (+2900 su Sinner)

2 Jannik Sinner 7950

DISTACCO MASSIMO A FINE STAGIONE TRA SINNER ED ALCARAZ

2 Jannik Sinner 7950

3 Carlos Alcaraz 6700 (-1250)

DISTACCO MINIMO A FINE STAGIONE TRA SINNER ED ALCARAZ

2 Jannik Sinner 7950

3 Carlos Alcaraz 7100 (-850)

DISTACCO MINIMO A FINE STAGIONE TRA SINNER ED ALCARAZ

2 Jannik Sinner 7950

3 Carlos Alcaraz 7600 (-350)