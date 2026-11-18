Ekaterina Antropova ha messo a segno 169 punti durante le prime nove giornate della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. L’opposto italiano ha incominciato la propria avventura in terra anatolica in maniera convincente, risultando determinante per i risultati dell’Eczacibasi Istanbul, che staziona al terzo posto in classifica generale con un distacco di cinque punti dalla capolista VakifBank Istanbul e a due dal Fenerbahce (che ha disputato un incontro in meno).

L’attaccante della nostra Nazionale occupa la sesta posizione nella graduatoria delle marcatrici, alla pari con Anna Nicoletti (Zeren Spor Ankara). Antropova ha fatto meglio della formidabile Melissa Vargas, MVP degli ultimi Europei e faro della Turchia, che è andata a referto con 143 punti. Dando uno sguardo alla media punti per set, l’azzurra riporta 5,28 marcature per parziale, mentre la bomber di origini cubane si è spinta fino a 5,96.

Al comando campeggia la polacca Julia Szczurowska, che detta legge con 221 punti in maglia Kuzeyboru. Alle sue spalle si trovano la russa Anna Lazareva (207 punti per l’opposto del Turk Hava Yollari) e la polacca Malwina Smarzek (186 punti per l’attaccante dell’Ilbank). Appena davanti ad Antropova figurano anche Martha Evdokia Anthouli (174) e Martyna Czyrnianska (172).