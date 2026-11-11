Quante posizioni guadagnano Errani/Paolini nel ranking WTA. Obiettivo top10, ma i 1000 punti di discrepanza…

Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate per le semifinali del torneo di doppio delle WTA Finals 2026 di tennis ad Indian Wells, in corso di svolgimento sul veloce outdoor della città della California (Stati Uniti). Le azzurre, con le due vittorie ottenute nella fase a gironi, hanno già incamerato 400 punti utili per il ranking WTA di specialità.

Sara Errani, al 19° torneo nelle 52 settimane, guadagna 280 punti netti e sale a quota 4300, confermandosi al momento in 12ma posizione. In caso di vittoria nell’ultimo match della fase a gironi l’azzurra andrebbe a 4500, irrompendo al 10° posto, mentre con una vittoria in semifinale salirebbe a 4900, all’ottavo posto, piazzamento confermato anche in caso di vittoria in finale, che però varrebbe quota 5400.

Jasmine Paolini, al 13° torneo valido per la classifica, al momento scala 5 piazze e va in 20ma posizione guadagnando 399 punti netti e raggiungendo quota 3316. Con una vittoria nell’ultima fase a gironi l’italiana si porterebbe a 3516, al 17° posto, mentre con un successo in semifinale salirebbe a quota 3916, in 16ma posizione, infine un’affermazione in finale varrebbe quota 4416, al decimo posto.

Questa differenza di 984 punti in classifica tra Sara Errani e Jasmine Paolini è dovuta al fatto che, a causa dei problemi al piede ravvisati da Paolini nell’arco del 2026, Errani ha giocato 6 tornei nel corso della stagione che sta per concludersi con compagne diverse.

RANKING WTA DOPPIO SARA ERRANI

Ranking lunedì 9 novembre: 4020 punti, 12° posto.

Ranking dopo la seconda vittoria alle Finals: 4300 punti, 12° posto.

Ranking in caso di terza vittoria alle Finals: 4500 punti, 10° posto.

Ranking in caso di vittoria in semifinale alle Finals: 4900 punti, 8° posto.

Ranking in caso di vittoria in finale alle Finals: 5400 punti, 8° posto.

RANKING WTA DOPPIO JASMINE PAOLINI

Ranking lunedì 9 novembre: 2917 punti, 25° posto.

Ranking dopo la seconda vittoria alle Finals: 3316 punti, 20° posto.

Ranking in caso di terza vittoria alle Finals: 3516 punti, 17° posto.

Ranking in caso di vittoria in semifinale alle Finals: 3916 punti, 16° posto.

Ranking in caso di vittoria in finale alle Finals: 4416 punti, 10° posto.