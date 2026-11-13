Quante posizioni guadagnano Errani/Paolini nel ranking WTA? Grande scalata con le tre vittorie alle WTA Finals

Sara Errani e Jasmine Paolini stanno brillando alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle otto migliori coppie di questa annata agonistica. Le azzurre hanno vinto i tre incontri disputati nella fase a gironi, hanno conquistato il primo posto nel gruppo B e si sono qualificate alle semifinali, in attesa di scoprire quali saranno le avversarie da incrociare domani nel primo turno a eliminazione diretta, in programma sabato 14 novembre.

I risultati conseguiti dalle Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 sul cemento di Indian Wells hanno permesso di conquistare punti pesanti per le classifiche internazionali. Sara Errani ha guadagnato due posizioni nel ranking WTA e si è inserita al decimo posto con 4.500 punti all’attivo, in scia alla statunitense Nicole Melichar-Martinez (4.855) e alla francese Kristina Mladenovic (4.760). La nostra portacolori ha scavalcato la spagnola Cristina Bucsa (4.405, già eliminata) e la belga Elise Mertens (4.403, in corsa).

Jasmine Paolini ha scalato ben otto posizioni e si è issata in diciassettesima piazza con un bottino di 3.516, in scia a Vera Zvonareva (3.707), mentre la cinese Hanyu Guo (4.175), la taiwanese Su-wei Hsieh (4.070) e la lettone Jelena Ostapenko (4.005), tutte ancora in corsa alle Finals, sono più avanti in graduatoria.

Questo per quanto concerne il ranking WTA di doppio, che prende in considerazione i risultati conseguiti da ogni atleta nelle ultime 52 settimane, raffrontandoli con quelli portati a casa nel periodo precedente. La situazione delle azzurre è differente, perché Paolini non ha giocato alcuni tornei di doppio e quindi in quelle occasioni Errani trovò un’altra compagna.

Nella WTA Race, ovvero la classifica che considera solo i risultati conseguiti insieme da una coppia, Sara Errani e Jasmine Paolini sono none con 2.917 punti, non lontane da Zhang/Mertens (3.018), Schuurs/Perez (3.130) e Hsieh/Ostapenko (3.328). Ricordiamo che le Campionesse Olimpiche sono state ammesse alle WTA Finals come nona coppia, dopo che si era liberato un posto a causa dell’assenza di Krunic/Danilina, terze nella Race con 5.638 alle spalle di Dabrowski/Stefani (8.495) e Townsend/Siniakova (8.370), che si stanno contendendo la palma di coppia migliore dell’anno.