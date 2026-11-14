Quando si gioca la finale di doppio delle WTA Finals 2026: orario, tv, streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno saputo vincere le tre partite disputate nella fase a gironi delle WTA Finals 2026, il torneo di fine stagione riservato alle migliori tenniste di questa annata agonistica. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 sono state impeccabili sul cemento di Indian Wells, hanno conquistato il primo posto nel proprio gruppo e stanotte (quarto match a partire dalle ore 21.00 italiane odierne) torneranno in campo per affrontare la cinese Hanyu Guo e la francese Kristina Mladenovic.

Si preannuncia una semifinale decisamente impegnativa per la coppia tricolore, che per la prima volta in carriera è riuscita ad approdare a una sfida da dentro o fuori alle WTA Finals e che sogna di firmare il colpo ad effetto. Le nostre portacolori andranno a caccia della vittoria, in modo da meritarsi la possibilità di disputare la finale per il titolo contro il binomio che emergerà dal confronto tra Dabrowski/Stefani e Siniakova/Townsend (rispettivamente numero 1 numero 2 del mondo).

La finale di doppio alle WTA Finals si disputerà domenica 15 novembre, sarà il secondo match a partire dalle ore 21.00, in seguito alla finale di singolare. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale di doppio alle WTA Finals 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Super Tennis e Sky Sport Arena, prevista la diretta streaming su supertennis.tv, Sky Go, NOW, SuperTennis+. Gli orari sono italiani (a Indian Wells sono nove ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO FINALE DOPPIO WTA FINALS 2026

Domenica 15 novembre

Secondo match a partire dalle ore 21.00 Finale doppio WTA Finals – Diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Arena

In precedenza, a partire dalle ore 21.00, si disputerà la finale del singolare femminile. Al termine si giocherà l’atto conclusivo di doppio.

PROGRAMMA FINALE DOPPIO WTA FINALS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Super Tennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTennis+, per gli abbonati.