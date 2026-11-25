Venerdì 27 novembre, a partire dalle ore 16:00 alla BolognaFiere Arena, Italia e Cechia si affronteranno nelle semifinali delle Final-8 di Coppa Davis 2026. L’Italia scende in campo davanti al pubblico di casa per conquistare un posto in finale, affrontando una compagine giovane, completa e ricca di talento. La sfida si gioca al meglio dei tre incontri (due singolari e un eventuale doppio decisivo) sulla superficie veloce indoor di Bologna.

Guidata dal capitano Filippo Volandri, la squadra italiana punta sulla solidità e sull’esperienza dei suoi top player, sostenuta dalla spinta del tifo bolognese. La formazione capitanata da Tomas Berdych arriva alla semifinale con una rosa profonda, capace di alternare potenza al servizio e grande qualità nei colpi da fondo campo.

Gli azzurri sono reduci dalla maratona contro la Corea del Sud, in cui soprattutto Flavio Cobolli, il n.1 azzurro in questa competizione, non ha offerto la performance attesa. Al cospetto di rivali decisamente superiori, si dovrà cambiare registro. La formazione guidata da Berdych, infatti, può contare come n.1 su Jiri Lehecka, come n.2 su Jakub Mensik e all’occorrenza su Tomas Machac, come è accaduto nel confronti dei quarti contro il Canada, vinto dai cechi 2-0.

La sfida tra Italia e Cechia, match valido per le semifinali delle Final-Eight di Coppa Davis a Bologna, andrà in scena venerdì 27 novembre a partire dalle ore 16:00. La copertura televisiva sarà garantita da SuperTennis HD e Rai 1 HD; in streaming su supertennis.tv, SuperTennis+ e su RaiPlay. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale.

ITALIA-CECHIA SEMIFINALE COPPA DAVIS 2026

Venerdì 27 novembre

16:00 Italia vs Cechia – Diretta tv su SuperTennis HD e Rai 1 HD

PROGRAMMA SEMIFINALE ITALIA-CECHIA COPPA DAVIS 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Rai 1 HD

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennis+ e RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport