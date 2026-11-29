Coppa del Mondo
Quando partono Vinatzer e gli azzurri nel gigante di Copper Mountain: orari esatti, n. di pettorale, tv
Saranno sette gli azzurri al via del gigante maschile di Copper Mountain (Stati Uniti), valido per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino: oggi, domenica 29 novembre, l’azione scatterà alle ore 18.00 italiane e saranno 66 gli atleti in gara, con 23 Paesi rappresentati. Seconda run a partire dalle ore 21.00 italiane.
LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 18.00 E ALLE 21.00
Salvo ritardi o interruzioni, nella prima manche del gigante maschile di Copper Mountain Alex Vinatzer partirà col pettorale numero 16 alle 18.27.30, Giovanni Borsotti col 29 alle 18.47.45, Giovanni Franzoni col 31 alle 18.51.30, Filippo Della Vite col 33 alle 18.53.10, Luca De Aliprandini col 47 alle 19.04.50, Tobias Kastlunger col 49 alle 19.06.30, e Simon Talacci col 53 alle 19.09.50.
Per il gigante maschile di Copper Mountain (Stati Uniti) della Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà disponibile su OA Sport.
COPPA DEL MONDO SCI ALPINO OGGI
Domenica 29 novembre
Ore 18.00 Prima manche gigante maschile – Diretta tv su Rai Sport HD
Ore 21.00 Seconda manche gigante maschile – Diretta tv su Rai Sport HD
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD.
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max.
Diretta Live testuale: OA Sport.
QUANDO PARTONO VINATZER E GLI AZZURRI?
Salvo ritardi o interruzioni, nella prima manche del gigante maschile di Copper Mountain Alex Vinatzer partirà col pettorale numero 16 alle 18.27.30, Giovanni Borsotti col 29 alle 18.47.45, Giovanni Franzoni col 31 alle 18.51.30, Filippo Della Vite col 33 alle 18.53.10, Luca De Aliprandini col 47 alle 19.04.50, Tobias Kastlunger col 49 alle 19.06.30, e Simon Talacci col 53 alle 19.09.50.
STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026-2027
1 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
2 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
3 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer
4 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic
5 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Head
6 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head
7 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
8 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer
9 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl
10 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
11 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli
12 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer
13 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol
14 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Nordica
15 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic
16 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic
17 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer
18 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head
19 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Nordica
20 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar
21 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol
22 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic
23 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol
24 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Van deer
25 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Atomic
26 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head
27 20398 VERDU Joan 1995 AND Van deer
28 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER Voelkl
29 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol
30 6191539 VITALE Flavio 2005 FRA Head
31 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
32 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Rossignol
33 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol
34 6533248 SARCHETT Ryder 2003 USA Dynastar
35 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol
36 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer
37 6190793 PARAND Loevan 1999 FRA Head
38 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon
39 512424 JANUTIN Fadri 2000 SUI Fischer
40 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Van deer
41 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head
42 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol
43 492542 AUBERT SERRACANTA Aleix 2005 ESP Van deer
44 512588 HAECHLER Lenz 2003 SUI Stoeckli
45 492192 ORTEGA FORNESA Albert 1998 ESP Rossignol
46 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
47 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon
48 221675 CARRICK-SMITH Freddy 2007 GBR Dynastar
49 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head
50 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon
51 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Van deer
52 6190875 FAVRE Guerlain 2000 FRA Salomon
53 6293857 TALACCI Simon 2001 ITA Salomon
54 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer
55 203114 AMMAN Hannes 2002 GER Rossignol
56 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic
57 390044 LAINE Tormis 2000 EST Van deer
58 6531928 KENNEY Patrick 1997 USA Head
59 430783 HABDAS Piotr 1998 POL Fischer
60 6190876 ORECCHIONI Diego 2000 FRA Rossignol
61 6533316 BIGATEL Justin 2003 USA
62 6533230 PUCKETT Cooper 2003 USA Head
63 6533101 UNKOVSKOY Nicholas 2002 USA
64 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon
65 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head
66 30560 QUINTERO Nicolas 2006 ARG