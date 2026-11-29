Coppa del Mondo
A che ora partono le italiane oggi nello slalom di Killington: n. di pettorale, tv, streaming
Saranno nove le azzurre al via della prima manche dello slalom femminile di Killington (Stati Uniti), valido per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino: oggi, domenica 29 novembre, l’azione scatterà alle ore 16.30, e saranno 62 le atlete al via, con 18 Paesi rappresentati. Seconda run alle 19.30.
LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 16.15
Salvo ritardi oppure interruzioni, nella prima manche dello slalom femminile di Killington (Stati Uniti), Lara Della Mea partirà con l’11 alle 16.45.00, Martina Peterlini con il 24 alle 17.17.40, Marta Rossetti con il 30 alle 17.26.20, Anna Trocker con il 34 alle 17.31.10, Giulia Valleriani con il 35 alle 17.32.10, Alice Pazzaglia con il 37 alle 17.34.20, Emilia Mondinelli con il 41 alle 17.38.30, Beatrice Sola con il 47 alle 17.44.30, e Giorgia Collomb con il 49 alle 17.46.40.
Per lo slalom femminile di Killington (Stati Uniti) della Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD (solo 2a manche), Discovery Plus, DAZN (solo 2a manche), HBO Max, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO OGGI
Domenica 29 novembre
Ore 16.30 Prima manche slalom femminile – Diretta tv su Rai Sport HD
Ore 19.30 Seconda manche slalom femminile – Diretta tv su Rai Sport HD
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD.
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD (solo 2a manche), Discovery Plus, DAZN (solo 2a manche), HBO Max.
Diretta Live testuale: OA Sport.
QUANDO PARTONO LE ITALIANE?
Salvo ritardi oppure interruzioni, nella prima manche dello slalom femminile di Killington (Stati Uniti), Lara Della Mea partirà con l’11 alle 16.45.00, Martina Peterlini con il 24 alle 17.17.40, Marta Rossetti con il 30 alle 17.26.20, Anna Trocker con il 34 alle 17.31.10, Giulia Valleriani con il 35 alle 17.32.10, Alice Pazzaglia con il 37 alle 17.34.20, Emilia Mondinelli con il 41 alle 17.38.30, Beatrice Sola con il 47 alle 17.44.30, e Giorgia Collomb con il 49 alle 17.46.40.
STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026-2027
1 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
2 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl
3 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head
4 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
5 516562 RAST Camille 1999 SUI Head
6 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Head
7 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
8 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Van deer
9 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head
10 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
11 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer
12 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head
13 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Voelkl
14 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
15 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic
16 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic
17 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol
18 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol
19 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Rossignol
20 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol
21 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI Head
22 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol
23 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
24 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Head
25 516619 HOEPLI Aline 2001 SUI Head
26 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic
27 56664 FALCH Natalie 2004 AUT Rossignol
28 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Kaestle
29 45423 HOFFMAN Madison 2000 AUS Rossignol
30 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA Head
31 198177 BRECHE Clarisse 2001 FRA Rossignol
32 6538147 GROSDIDIER Logan 2008 USA Rossignol
33 6537255 MORITZ Kjersti 2004 USA Fischer
34 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA Salomon
35 6296299 VALLERIANI Giulia 2004 ITA Rossignol
36 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol
37 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA Rossignol
38 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol
39 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Atomic
40 108075 BENNETT Sarah 2001 CAN Rossignol
41 6296281 MONDINELLI Emilia 2004 ITA Salomon
42 6537254 MORITZ Liv 2004 USA Fischer
43 6535773 O’BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
44 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic
45 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head
46 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN
47 6296075 SOLA Beatrice 2003 ITA Rossignol
48 516631 EGLOFF Selina 2001 SUI Rossignol
49 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol
50 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA Rossignol
51 108095 ALEXANDER Kiki 2001 CAN Rossignol
52 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl
53 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN Rossignol
54 25218 MIJARES RUF Carla 2002 AND Head
55 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Head
56 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head
57 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic
58 6537779 HUNT Annika 2006 USA Rossignol
59 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Voelkl
60 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR Atomic
61 45439 MAHON Sophie 2001 AUS Rossignol
62 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossigno