Saranno nove le azzurre al via della prima manche dello slalom femminile di Killington (Stati Uniti), valido per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino: oggi, domenica 29 novembre, l’azione scatterà alle ore 16.30, e saranno 62 le atlete al via, con 18 Paesi rappresentati. Seconda run alle 19.30.

LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 16.15

Salvo ritardi oppure interruzioni, nella prima manche dello slalom femminile di Killington (Stati Uniti), Lara Della Mea partirà con l’11 alle 16.45.00, Martina Peterlini con il 24 alle 17.17.40, Marta Rossetti con il 30 alle 17.26.20, Anna Trocker con il 34 alle 17.31.10, Giulia Valleriani con il 35 alle 17.32.10, Alice Pazzaglia con il 37 alle 17.34.20, Emilia Mondinelli con il 41 alle 17.38.30, Beatrice Sola con il 47 alle 17.44.30, e Giorgia Collomb con il 49 alle 17.46.40.

Per lo slalom femminile di Killington (Stati Uniti) della Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD (solo 2a manche), Discovery Plus, DAZN (solo 2a manche), HBO Max, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO OGGI

Domenica 29 novembre

Ore 16.30 Prima manche slalom femminile – Diretta tv su Rai Sport HD

Ore 19.30 Seconda manche slalom femminile – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD (solo 2a manche), Discovery Plus, DAZN (solo 2a manche), HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTONO LE ITALIANE?

Salvo ritardi oppure interruzioni, nella prima manche dello slalom femminile di Killington (Stati Uniti), Lara Della Mea partirà con l’11 alle 16.45.00, Martina Peterlini con il 24 alle 17.17.40, Marta Rossetti con il 30 alle 17.26.20, Anna Trocker con il 34 alle 17.31.10, Giulia Valleriani con il 35 alle 17.32.10, Alice Pazzaglia con il 37 alle 17.34.20, Emilia Mondinelli con il 41 alle 17.38.30, Beatrice Sola con il 47 alle 17.44.30, e Giorgia Collomb con il 49 alle 17.46.40.

STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026-2027

1 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

2 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

3 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

4 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

5 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

6 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Head

7 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

8 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Van deer

9 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

10 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

11 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

12 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head

13 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Voelkl

14 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

15 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic

16 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

17 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

18 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

19 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Rossignol

20 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol

21 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI Head

22 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

23 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

24 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Head

25 516619 HOEPLI Aline 2001 SUI Head

26 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic

27 56664 FALCH Natalie 2004 AUT Rossignol

28 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Kaestle

29 45423 HOFFMAN Madison 2000 AUS Rossignol

30 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA Head

31 198177 BRECHE Clarisse 2001 FRA Rossignol

32 6538147 GROSDIDIER Logan 2008 USA Rossignol

33 6537255 MORITZ Kjersti 2004 USA Fischer

34 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA Salomon

35 6296299 VALLERIANI Giulia 2004 ITA Rossignol

36 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol

37 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA Rossignol

38 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol

39 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Atomic

40 108075 BENNETT Sarah 2001 CAN Rossignol

41 6296281 MONDINELLI Emilia 2004 ITA Salomon

42 6537254 MORITZ Liv 2004 USA Fischer

43 6535773 O’BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

44 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic

45 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head

46 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN

47 6296075 SOLA Beatrice 2003 ITA Rossignol

48 516631 EGLOFF Selina 2001 SUI Rossignol

49 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

50 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA Rossignol

51 108095 ALEXANDER Kiki 2001 CAN Rossignol

52 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl

53 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN Rossignol

54 25218 MIJARES RUF Carla 2002 AND Head

55 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Head

56 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head

57 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

58 6537779 HUNT Annika 2006 USA Rossignol

59 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Voelkl

60 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR Atomic

61 45439 MAHON Sophie 2001 AUS Rossignol

62 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossigno