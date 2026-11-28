Coppa del Mondo
A che ora partono le italiane oggi nel gigante di Killington: n. di pettorale, tv, streaming
Saranno ben undici le azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Killington (Stati Uniti), valido per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino: oggi, sabato 28 novembre, l’azione scatterà alle ore 15.30, e saranno 56 le atlete al via, con 15 Paesi rappresentati. Seconda run alle 18.30.
LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI KILLINGTON ALLE 15.30 E 18.30
LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI COPPER MOUNTAIN DALLE 19.45
Salvo ritardi oppure interruzioni, nella prima manche del gigante femminile di Killington (Stati Uniti), Lara Della Mea partirà col 13 alle 15.51.00, Sofia Goggia col 16 alle 15.56.45, Asja Zenere col 18 alle 15.59.45, Marta Bassino col 29 alle 16.18.30, Laura Pirovano col 31 alle 16.22.15, Anna Trocker col 32 alle 16.23.15, Sophie Mathieu col 35 alle 16.26.15, Ilaria Ghisalberti col 36 alle 16.27.15, Alice Pazzaglia col 38 alle 16.29.15, Giorgia Collomb col 46 alle 16.37.30, Emilia Mondinelli col 55 alle 16.46.30.
Per il gigante femminile di Killington (Stati Uniti) della Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD (solo 2a manche), Discovery Plus, DAZN (solo 2a manche), HBO Max, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026-2027
Sabato 28 novembre
Ore 15.30 Prima manche gigante femminile – Diretta tv su Rai Sport HD
Ore 18.30 Seconda manche gigante femminile – Diretta tv su Rai Sport HD
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026-2027: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD.
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD (solo 2a manche), Discovery Plus, DAZN (solo 2a manche), HBO Max.
Diretta Live testuale: OA Sport.
QUANDO PARTONO LE ITALIANE
Salvo ritardi oppure interruzioni, nella prima manche del gigante femminile di Killington (Stati Uniti), Lara Della Mea partirà col 13 alle 15.51.00, Sofia Goggia col 16 alle 15.56.45, Asja Zenere col 18 alle 15.59.45, Marta Bassino col 29 alle 16.18.30, Laura Pirovano col 31 alle 16.22.15, Anna Trocker col 32 alle 16.23.15, Sophie Mathieu col 35 alle 16.26.15, Ilaria Ghisalberti col 36 alle 16.27.15, Alice Pazzaglia col 38 alle 16.29.15, Giorgia Collomb col 46 alle 16.37.30, Emilia Mondinelli col 55 alle 16.46.30.
STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026-2027
1 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
2 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Head
3 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol
4 516562 RAST Camille 1999 SUI Head
5 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
6 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Van deer
7 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
8 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
9 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Head
10 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic
11 6535773 O’BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
12 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic
13 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer
14 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
15 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
16 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
17 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
18 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon
19 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar
20 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Rossignol
21 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head
22 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
23 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head
24 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head
25 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Atomic
26 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol
27 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head
28 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic
29 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Head
30 507155 NYBERG Lisa 2002 SWE Rossignol
31 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
32 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA Salomon
33 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head
34 516895 ALLENBACH Dania 2007 SUI Salomon
35 6295752 MATHIOU Sophie 2002 ITA Rossignol
36 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head
37 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol
38 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA Rossignol
39 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer
40 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol
41 6538147 GROSDIDIER Logan 2008 USA Rossignol
42 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol
43 6537255 MORITZ Kjersti USA 2004 Fischer
44 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol
45 516631 EGLOFF Selina 2001 SUI Rossignol
46 6296778 COLLOMB Giorgia Rossignol 2006 ITA
47 207023 FRITZ Jana 2005 GER Nordica
48 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic
49 6538519 ROWEKAMP Katie 2009 USA Rossignol
50 108420 FORGET Arianne 2003 CAN Atomic
51 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic
52 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN Rossignol
53 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head
54 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon
55 6296281 MONDINELLI Emilia 2004 ITA Salomon
56 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol