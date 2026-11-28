Saranno ben undici le azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Killington (Stati Uniti), valido per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino: oggi, sabato 28 novembre, l’azione scatterà alle ore 15.30, e saranno 56 le atlete al via, con 15 Paesi rappresentati. Seconda run alle 18.30.

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI KILLINGTON ALLE 15.30 E 18.30

LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI COPPER MOUNTAIN DALLE 19.45

Salvo ritardi oppure interruzioni, nella prima manche del gigante femminile di Killington (Stati Uniti), Lara Della Mea partirà col 13 alle 15.51.00, Sofia Goggia col 16 alle 15.56.45, Asja Zenere col 18 alle 15.59.45, Marta Bassino col 29 alle 16.18.30, Laura Pirovano col 31 alle 16.22.15, Anna Trocker col 32 alle 16.23.15, Sophie Mathieu col 35 alle 16.26.15, Ilaria Ghisalberti col 36 alle 16.27.15, Alice Pazzaglia col 38 alle 16.29.15, Giorgia Collomb col 46 alle 16.37.30, Emilia Mondinelli col 55 alle 16.46.30.

Per il gigante femminile di Killington (Stati Uniti) della Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD (solo 2a manche), Discovery Plus, DAZN (solo 2a manche), HBO Max, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026-2027

Sabato 28 novembre

Ore 15.30 Prima manche gigante femminile – Diretta tv su Rai Sport HD

Ore 18.30 Seconda manche gigante femminile – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026-2027: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD (solo 2a manche), Discovery Plus, DAZN (solo 2a manche), HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTONO LE ITALIANE

Salvo ritardi oppure interruzioni, nella prima manche del gigante femminile di Killington (Stati Uniti), Lara Della Mea partirà col 13 alle 15.51.00, Sofia Goggia col 16 alle 15.56.45, Asja Zenere col 18 alle 15.59.45, Marta Bassino col 29 alle 16.18.30, Laura Pirovano col 31 alle 16.22.15, Anna Trocker col 32 alle 16.23.15, Sophie Mathieu col 35 alle 16.26.15, Ilaria Ghisalberti col 36 alle 16.27.15, Alice Pazzaglia col 38 alle 16.29.15, Giorgia Collomb col 46 alle 16.37.30, Emilia Mondinelli col 55 alle 16.46.30.

STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026-2027

1 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

2 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Head

3 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

4 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

5 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

6 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Van deer

7 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

8 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

9 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Head

10 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

11 6535773 O’BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

12 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

13 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

14 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

15 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

16 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

17 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

18 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

19 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar

20 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Rossignol

21 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

22 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

23 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

24 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head

25 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Atomic

26 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol

27 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head

28 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic

29 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Head

30 507155 NYBERG Lisa 2002 SWE Rossignol

31 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

32 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA Salomon

33 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head

34 516895 ALLENBACH Dania 2007 SUI Salomon

35 6295752 MATHIOU Sophie 2002 ITA Rossignol

36 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head

37 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol

38 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA Rossignol

39 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer

40 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol

41 6538147 GROSDIDIER Logan 2008 USA Rossignol

42 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

43 6537255 MORITZ Kjersti USA 2004 Fischer

44 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

45 516631 EGLOFF Selina 2001 SUI Rossignol

46 6296778 COLLOMB Giorgia Rossignol 2006 ITA

47 207023 FRITZ Jana 2005 GER Nordica

48 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

49 6538519 ROWEKAMP Katie 2009 USA Rossignol

50 108420 FORGET Arianne 2003 CAN Atomic

51 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

52 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN Rossignol

53 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

54 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon

55 6296281 MONDINELLI Emilia 2004 ITA Salomon

56 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol