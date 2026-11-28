Coppa del Mondo
A che ora partono Franzoni, Paris e gli azzurri oggi nel superG di Copper Mountain: n. di pettorale, tv, streaming
Saranno otto gli azzurri al via del superG maschile di Copper Mountain (Stati Uniti), valido per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino: oggi, sabato 28 novembre, l’azione scatterà alle ore 19.45 italiane e saranno 69 gli atleti in gara, con 17 Paesi rappresentati.
LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI KILLINGTON ALLE 15.30 E 18.30
LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI COPPER MOUNTAIN DALLE 19.45
Salvo ritardi o interruzioni, Mattia Casse partirà col 3 alle 19.49.00, Dominik Paris col 7 alle 19.57.00, Giovanni Franzoni col 13 alle 20.09.00, Guglielmo Bosca col 17 alle 20.17.15, Christof Innerhofer col 19 alle 20.21.15, Max Perathoner col 48 alle 21.07.45, Benjamin Jacques Alliod col 53 alle 21.14.25, Nicolò Molteni col 59 alle 21.22.25.
Per il superG maschile di Copper Mountain (Stati Uniti) della Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà disponibile su OA Sport.
COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026-2027
Sabato 28 novembre
Ore 19.45 SuperG maschile di Copper Mountain (Stati Uniti) – Diretta tv su Rai Sport HD
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026-2027: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD.
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max.
Diretta Live testuale: OA Sport.
QUANDO PARTONO FRANZONI, PARIS E GLI AZZURRI?
Salvo ritardi o interruzioni, Mattia Casse partirà col 3 alle 19.49.00, Dominik Paris col 7 alle 19.57.00, Giovanni Franzoni col 13 alle 20.09.00, Guglielmo Bosca col 17 alle 20.17.15, Christof Innerhofer col 19 alle 20.21.15, Max Perathoner col 48 alle 21.07.45, Benjamin Jacques Alliod col 53 alle 21.14.25, Nicolò Molteni col 59 alle 21.22.25.
STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026-2027
1 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
2 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
3 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
4 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
5 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
6 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
7 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
8 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
9 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
10 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
11 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
12 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol
13 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
14 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic
15 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
16 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
17 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
18 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
19 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Head
20 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
21 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
22 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
23 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
24 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
25 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
26 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
27 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
28 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA
29 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head
30 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol
31 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head
32 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic
33 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli
34 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
35 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Atomic
36 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
37 512588 HAECHLER Lenz 2003 SUI Stoeckli
38 203281 BRANDIS Benno 2006 GER Atomic
39 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic
40 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol
41 6100011 LESSARD Raphael 2001 CAN Head
42 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head
43 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol
44 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
45 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
46 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Salomon
47 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Kaestle
48 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA Salomon
49 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
50 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head
51 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
52 422888 HAUGEN Tollef 2004 NOR Atomic
53 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
54 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
55 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
56 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol
57 492438 MINTEGUI RIVERA Ander 2003 ESP Head
58 422851 SELLAEG Simen 2003 NOR Head
59 6292783 MOLTENI Nicolò 1998 ITA Head
60 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic
61 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
62 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer
63 6533788 LINDENMEYR Aksel 2005 USA Head
64 390041 LUIK Juhan 1997 EST Nordica
65 6531928 KENNEY Patrick 1997 USA
66 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol
67 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head
68 221581 LAUGHLAND Maximilian 2004 GBR Atomic
69 380413 PEDIMINA Aaron 2001 CRO