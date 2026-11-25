Biathlon
Quando parte Tommaso Giacomel nella 20 km di Kontiolahti 2026: orario preciso, n. di pettorale, tv
Il biathlon si riprende la scena. Giovedì 26 novembre, alle 16:15, la Coppa del Mondo alza il sipario in Finlandia con la 20 chilometri individuale, la prova che da sempre non perdona. Venti chilometri, quattro poligoni, un minuto di penalità per ogni errore: basta un bersaglio sbagliato e la gara cambia volto.
Il tutto sul tracciato di Kontiolahti, con quella salita finale, The Wall, che toglie il fiato a chi ha già dato tutto. In questo scenario l’Italia si presenta con sei carte da giocare, un mix di certezze, esperienza e fame di emergere.
La prima porta un nome che pesa: Tommaso Giacomel. Il trentino torna finalmente a gareggiare in Coppa del Mondo dopo la pausa seguita alle Olimpiadi, e il ritorno è atteso. Le sensazioni raccolte nei test di Geilo, in Norvegia, sono state buone, con una condizione che cresce di settimana in settimana.
L’individuale è un banco di prova severo, dove gli sci e la testa devono viaggiare insieme, e proprio per questo sarà subito un esame vero contro i migliori del circuito. L’obiettivo è chiaro: aprire l’inverno con un risultato di peso.
Al suo fianco c’è Lukas Hofer. L’altoatesino conosce questa pista come le sue tasche e porta in squadra ciò che non si improvvisa: esperienza, equilibrio, capacità di leggere la gara. In una prova di pura resistenza come questa, è una garanzia.
Poi ci sono Didier Bionaz ed Elia Zeni, chiamati a dimostrare di essere ormai atleti maturi. Per loro la parola d’ordine è continuità al tiro, perché è lì che si decide se restare nel gruppo che conta o scivolare indietro.
Il sestetto si chiude con Nicola Romanin e Christoph Pircher. Per entrambi la Carelia settentrionale è una vetrina da non sprecare. Le prime gare della stagione sono spesso imprevedibili, e l’individuale lo è ancora di più: chi la sfrutta bene può portarsi a casa punti pesanti e, soprattutto, fiducia.
La 20 km Individuale maschile, valida per la prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2026-2027 a Kontiolahti (Finlandia), andrà in scena giovedì 26 novembre a partire dalle ore 16:15. Non è prevista la copertura televisiva, mentre si potrà seguire in streaming la prova su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara.
INDIVIDUALE MASCHILE BIATHLON KONTIOLAHTI 2026
Giovedì 26 novembre
Ore 16:15 20 km Individuale maschile a Kontiolahti (Finlandia)
QUANDO PARTE TOMMASO GIACOMEL
Tommaso Giacomel sarà col pettorale numero 56 e inizierà la 20 km Individuale di Kontiolahti (Finlandia) alle ore 16:43 italiane.
PROGRAMMA INDIVIDUALE MASCHILE BIATHLON KONTIOLAHTI 2026: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN ed Eurovision Sport.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST INDIVIDUALE MASCHILE BIATHLON KONTIOLAHTI 2026
1 JEFFERIES Jacques GBR 2002 16:15:30 1
2 FAK Jakov SLO 1987 16:16:00
3 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 16:16:30
4 HARTWEG Niklas SUI 2000 16:17:00
5 TODEV Blagoy BUL 2001 16:17:30
6 MATKO Martin SVK 2005 16:18:00
7 CLAUDE Emilien FRA 1999 16:18:30
8 ZAHKNA Rene EST 1994 16:19:00
9 UNTERWEGER Dominic AUT 1999 16:19:30
10 LINDKVIST-FLOETTEN Philip SWE 2006 16:20:00
11 COLTEA George ROU 2000 16:20:30
12 ROMANIN Nicola ITA 1994 16:21:00
13 MARECEK Jonas CZE 2001 16:21:30
14 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 16:22:00
15 NASYKO Denys UKR 1995 16:22:30
16 HORN Philipp GER 1994 16:23:00 B
17 LANGER Thierry BEL 1991 16:23:30 1
18 KRCMAR Michal CZE 1991 16:24:00 B
19 GERMAIN Maxime USA 2001 16:24:30 1
20 CLAUDE Fabien FRA 1994 16:25:00 B
21 STROLIA Vytautas LTU 1992 16:25:30 1
22 MANDZYN Vitalii UKR 2003 16:26:00 B
23 HIIDENSALO Olli FIN 1991 16:26:30 1
24 STRELOW Justus GER 1996 16:27:00 B
25 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 16:27:30 1
26 LOMBARDOT Oscar FRA 2000 16:28:00 B
27 GUNKA Jan POL 2002 16:28:30 1
28 BURKHALTER Joscha SUI 1996 16:29:00 B
29 SEIDL Elias GER 2004 16:29:30 1
30 BRANDT Viktor SWE 1999 16:30:00 B
31 LOZBERS Rihards LAT 2009 16:30:30 2
32 NELIN Jesper SWE 1992 16:31:00 B
33 BADACZ Konrad POL 2003 16:31:30 2
34 STALDER Sebastian SUI 1998 16:32:00 B
35 BIONAZ Didier ITA 2000 16:32:30 2
36 HORNIG Vitezslav CZE 1999 16:33:00 B
37 NORDGREN Melker SWE 2002 16:33:30 2
38 BOTN Johan-Olav Smoerdal NOR 1999 16:34:00 R
39 BIRKENTALS Renars LAT 2001 16:34:30 2
40 ULDAL Martin NOR 2001 16:35:00 R
41 KEHVA Mark-Markos EST 2004 16:35:30 2
42 yr PERROT Eric FRA 2001 16:36:00 R
43 FINELLO Jeremy SUI 1992 16:36:30 2
44 WRIGHT Campbell USA 2002 16:37:00 R
45 KASKEL Fabian GER 2003 16:37:30 2
46 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 16:38:00 R
47 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 16:38:30 2
48 NAWRATH Philipp GER 1993 16:39:00 R
49 MIKYSKA Tomas CZE 2000 16:39:30 2
50 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 16:40:00 R
51 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 16:40:30 2
52 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 16:41:00 R
53 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 16:41:30 2
54 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1997 16:42:00 R
55 ZENI Elia ITA 2001 16:42:30 2
56 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 16:43:00 R
57 BORGULA Jakub SVK 2004 16:43:30 2
58 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 16:44:00 R
59 MUEHLBACHER Fredrik AUT 1998 16:44:30 2
60 FREY Isak Leknes NOR 2003 16:45:00 R
61 HARJULA Tuomas FIN 1998 16:45:30 2
62 HOFER Lukas ITA 1989 16:46:00 R
63 GALICA Grzegorz POL 2007 16:46:30 2
64 PATUREL Gaetan FRA 2003 16:47:00
65 ILIEV Vladimir BUL 1987 16:47:30
66 BONACCI Vincent USA 2000 16:48:00
67 MARCHL Thomas AUT 2005 16:48:30
68 CLAUDE Florent BEL 1991 16:49:00
69 DOVZAN Miha SLO 1994 16:49:30
70 HEIKKINEN Arttu FIN 2004 16:50:00
71 SIIMER Kristo EST 1999 16:50:30 3
72 HASLINGER Lukas AUT 2003 16:51:00
73 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 16:51:30
74 ZAWOL Marcin POL 2002 16:52:00
75 KLEMETTINEN Jimi FIN 2005 16:52:30
76 ADAMOV Simon SVK 2004 16:53:00
77 PIRCHER Christoph ITA 2003 16:53:30
78 CERVENKA Vaclav USA 1999 16:54:00
79 LEJEUNE Valentin FRA 2002 16:54:30
80 DUDCHENKO Anton UKR 1996 16:55:00
81 RIETHMUELLER Danilo GER 1999 16:55:30
82 KARLIK Mikulas CZE 1999 16:56:00
83 INVENIUS Otto FIN 2000 16:56:30
84 PUCHIANU Cornel ROU 1989 16:57:00
85 PLANKO Lovro SLO 2001 16:57:30
86 URS Horia ROU 2006 16:58:00 G
87 BAUER Kirill KAZ 2000 16:58:30
88 DZHORGOV Georgi BUL 2007 16:59:00
89 TIISLAR Karl Rasmus EST 2004 16:59:30
90 GROSELJ SIMIC Ruj SLO 2005 16:00:00
91 SCHIELLERUP Rasmus DEN 2001 17:00:30
92 KOCH Will USA 2002 17:01:00
93 BENSON Graham GBR 2006 17:01:30
94 LAPSHIN Timofei KOR 1988 17:02:00
95 FLEMING Jasper CAN 2005 17:02:30
96 PARMANTIER Sam BEL 2005 17:03:00
97 SLETTEMARK Sondre GRL 2004 17:03:30
98 PACAL James SUI 2003 17:04:00
99 OJIMA Kiyomasa JPN 1998 17:04:30
100 JOHNSTON Gavin CAN 2003 17:05:00
101 ZASHEV Vasil BUL 2002 17:05:30
102 CIGAK Nikita LTU 2002 17:06:00
103 YAMAMOTO Masaharu JPN 2000 17:06:30
104 STRUM Matthew CAN 1995 17:07:00
105 CHOI Dujin KOR 1995 17:07:30
106 ERIKSSON Alfred SWE 2001 17:08:00
107 FOMIN Maksim LTU 2000 17:08:30
108 OMEJC Aljaz SLO 2005 17:09:00
109 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 17:09:30