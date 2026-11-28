Biathlon
Quando parte Tommaso Giacomel nella 10 km di Kontiolahti 2026: orario preciso, n. di pettorale, tv
L’Italia si affida principalmente a Tommaso Giacomel per un piazzamento di prestigio nella sprint maschile di Kontiolahti, valevole per la tappa inaugurale della Coppa del Mondo di biathlon 2026-2027. Sulle nevi finniche andrà in scena domani (domenica 29 novembre) un nuovo confronto diretto tra i big del circuito, sulla distanza dei 10 chilometri e con due sole sessioni di tiro da affrontare.
Per quanto visto sin qui in Finlandia i favoriti principali dovrebbero essere il francese Eric Perrot ed i norvegesi, tra cui Botn, Dale, Christiansen e Laegreid, senza sottovalutare lo svedese Sebastian Samuelsson, l’americano Campbell Wright (pettorale giallo dopo la vittoria nella 20 km d’apertura) e altri outsider. Giacomel ha evidenziato una buona condizione, ma avrà bisogno di una prestazione perfetta o quasi al poligono per puntare ad un risultato importante.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, quando parte Tommaso Giacomel, il palinsesto tv e streaming della sprint maschile di Kontiolahti valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2026-2027. La gara sarà visibile in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO SPRINT MASCHILE BIATHLON KONTIOLAHTI
Domenica 29 novembre
Ore 13.00 10 km sprint maschile
PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
QUANDO PARTE TOMMASO GIACOMEL?
Tommaso Giacomel ha pescato il pettorale numero 48 e scatterà alle ore 13:24.00.
PETTORALI DI PARTENZA SPRINT MASCHILE KONTIOLAHTI BIATHLON 2026
Ora locale, va tolta un’ora per ottenere l’orario italiano
1 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 14:00:30 1
2 MATKO Martin SVK 2005 14:01:00
3 SEIDL Elias GER 2004 14:01:30
4 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 14:02:00
5 STROLIA Vytautas LTU 1992 14:02:30
6 LINDKVIST-FLOETTEN Philip SWE 2006 14:03:00
7 HARTWEG Niklas SUI 2000 14:03:30
8 ZAHKNA Rene EST 1994 14:04:00
9 FAK Jakov SLO 1987 14:04:30
10 CLAUDE Florent BEL 1991 14:05:00
11 BADACZ Konrad POL 2003 14:05:30
12 HARJULA Tuomas FIN 1998 14:06:00
13 MARECEK Jonas CZE 2001 14:06:30
14 LOZBERS Rihards LAT 2009 14:07:00
15 BIONAZ Didier ITA 2000 14:07:30
16 KRCMAR Michal CZE 1991 14:08:00 B
17 JEFFERIES Jacques GBR 2002 14:08:30 1
18 STALDER Sebastian SUI 1998 14:09:00 B
19 UNTERWEGER Dominic AUT 1999 14:09:30 1
20 NELIN Jesper SWE 1992 14:10:00 B
21 GERMAIN Maxime USA 2001 14:10:30 1
22 STRELOW Justus GER 1996 14:11:00 B
23 ILIEV Vladimir BUL 1987 14:11:30 1
24 LOMBARDOT Oscar FRA 2000 14:12:00 B
25 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 14:12:30 1
26 BRANDT Viktor SWE 1999 14:13:00 B
27 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 14:13:30 1
28 CLAUDE Fabien FRA 1994 14:14:00 B
29 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 14:14:30 1
30 HORN Philipp GER 1994 14:15:00 B
31 CLAUDE Emilien FRA 1999 14:15:30 1
32 BURKHALTER Joscha SUI 1996 14:16:00 B
33 CERVENKA Vaclav USA 1999 14:16:30 2
34 MANDZYN Vitalii UKR 2003 14:17:00 B
35 ZAWOL Marcin POL 2002 14:17:30 2
36 HORNIG Vitezslav CZE 1999 14:18:00 B
37 TODEV Blagoy BUL 2001 14:18:30 2
38 NAWRATH Philipp GER 1993 14:19:00 R
39 COLTEA George ROU 2000 14:19:30 2
40 ULDAL Martin NOR 2001 14:20:00 R
41 KARLIK Mikulas CZE 1999 14:20:30 2
42 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 14:21:00 R
43 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 14:21:30 2
44 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 14:22:00 R
45 MUEHLBACHER Fredrik AUT 1998 14:22:30 2
46 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1997 14:23:00 R
47 INVENIUS Otto FIN 2000 14:23:30 2
48 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 14:24:00 R
49 FINELLO Jeremy SUI 1992 14:24:30 2
50 r LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 14:25:00 R
51 BIRKENTALS Renars LAT 2001 14:25:30 2
52 PERROT Eric FRA 2001 14:26:00 R
53 NORDGREN Melker SWE 2002 14:26:30 2
54 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 14:27:00 R
55 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 14:27:30 2
56 y WRIGHT Campbell USA 2002 14:28:00 R
57 RIETHMUELLER Danilo GER 1999 14:28:30 2
58 BOTN Johan-Olav Smoerdal NOR 1999 14:29:00 R
59 PLANKO Lovro SLO 2001 14:29:30 2
60 HOFER Lukas ITA 1989 14:30:00 R
61 MUELLAUER Fabian AUT 2003 14:30:30 2
62 PATUREL Gaetan FRA 2003 14:31:00
63 b KEHVA Mark-Markos EST 2004 14:31:30
64 BORGULA Jakub SVK 2004 14:32:00
65 ROMANIN Nicola ITA 1994 14:32:30
66 LANGER Thierry BEL 1991 14:33:00
67 GUNKA Jan POL 2002 14:33:30
68 PIRCHER Christoph ITA 2003 14:34:00
69 HEIKKINEN Arttu FIN 2004 14:34:30
70 BORKOVSKYI Bogdan UKR 2004 14:35:00
71 MIKYSKA Tomas CZE 2000 14:35:30 3
72 HIIDENSALO Olli FIN 1991 14:36:00
73 ZENI Elia ITA 2001 14:36:30
74 KLEMETTINEN Jimi FIN 2005 14:37:00
75 BONACCI Vincent USA 2000 14:37:30
76 HASLINGER Lukas AUT 2003 14:38:00
77 DOVZAN Miha SLO 1994 14:38:30
78 PUCHIANU Cornel ROU 1989 14:39:00
79 SIIMER Kristo EST 1999 14:39:30
80 NASYKO Denys UKR 1995 14:40:00
81 LEJEUNE Valentin FRA 2002 14:40:30
82 ADAMOV Simon SVK 2004 14:41:00
83 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 14:41:30
84 KASKEL Fabian GER 2003 14:42:00
85 GALICA Grzegorz POL 2007 14:42:30
86 CIGAK Nikita LTU 2002 14:43:00 G
87 BENSON Graham GBR 2006 14:43:30
88 CHOI Dujin KOR 1995 14:44:00
89 DZHORGOV Georgi BUL 2007 14:44:30
90 FLEMING Jasper CAN 2005 14:45:00
91 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 14:45:30
92 FOMIN Maksim LTU 2000 14:46:00
93 SCHIELLERUP Rasmus DEN 2001 14:46:30
94 PACAL James SUI 2003 14:47:00
95 KOCH Will USA 2002 14:47:30
96 ZASHEV Vasil BUL 2002 14:48:00
97 LAPSHIN Timofei KOR 1988 14:48:30
98 STRUM Matthew CAN 1995 14:49:00
99 JOHNSTON Gavin CAN 2003 14:49:30
100 PARMANTIER Sam BEL 2005 14:50:00
101 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 14:50:30
102 OMEJC Aljaz SLO 2005 14:51:00
103 URS Horia ROU 2006 14:51:30
104 YAMAMOTO Masaharu JPN 2000 14:52:00
105 SLETTEMARK Sondre GRL 2004 14:52:30
106 GROSELJ SIMIC Ruj SLO 2005 14:53:00
107 TIISLAR Karl Rasmus EST 2004 14:53:30
108 OJIMA Kiyomasa JPN 1998 14:54:00
109 ERIKSSON Alfred SWE 2001 14:54:30