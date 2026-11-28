Nella settimana caratterizzata dall’annuncio del ritiro dall’attività agonistica di Federica Brignone, l’Italia ritrova una delle protagoniste dello sci alpino al femminile con il rientro in gara di Sofia Goggia nell’odierno gigante di Killington (Stati Uniti) dopo i problemi estivi.

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI KILLINGTON ALLE 15.30 E 18.30

LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI COPPER MOUNTAIN DALLE 19.45

L’azzurra, infatti, nel corso della preparazione, era stata costretta a rientrare in patria a causa di un’infezione virale che l’aveva debilitata in maniera significativa. Il recupero è stato lento e anche faticoso, ma è arrivato il momento di tornare in pista e iniziare a gareggiare rappresenta il modo migliore per ritrovare la forma.

L’approccio nelle discipline tecniche può essere il modo migliore per mettere gare ufficiali nelle gambe e avvicinarsi così nel migliore dei modi all’inizio del momento culminante della stagione per la fuoriclasse azzurra, l’inizio delle gare delle discipline veloci.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, quando parte Sofia Goggia e la startlist del gigante femminile di Killington. La gara verrà trasmessa in diretta tv su RaiSport HD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GIGANTE FEMMINILE KILLINGTON

Sabato 28 novembre

Ore 15.30 Prima manche gigante femminile a Killington (Stati Uniti) – Diretta tv su RaiSport HD

Ore 18.30 Seconda manche gigante femminile a Killington (Stati Uniti) – Diretta tv su RaiSport HD

PROGRAMMA GIGANTE GIGANTE FEMMINILE KILLINGTON: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay gratis; Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max per gli abbonati

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTE SOFIA GOGGIA?

Sofia Goggia ha ricevuto il pettorale numero 16 e partirà nella prima manche alle ore 15.56 e 45″, salvo interruzioni dovute a causa di varia natura.

PETTORALI DI PARTENZA GIGANTE KILLINGTON

1 Sara Hector (Svezia)

2 Alice Robinson (Nuova Zelanda)

3 Julia Scheib (Austria)

4 Camille Rast (Svizzera)

5 Mikaela Shiffrin (Stati Uniti)

6 Paula Moltzan (Stati Uniti)

7 Thea Louise Stjernesund (Norvegia)

8 Maryna Gasienica-Daniel (Polonia)

9 Lara Colturi (Albania)

10 Zrinka Ljutic (Croazia)

11 Nina O’Brien (Stati Uniti)

12 Mina Fuerst Holtmann (Norvegia)

13 Lara Della Mea (Italia)

14 Emma Aicher (Germania)

15 Lena Duerr (Germania)

16 Sofia Goggia (Italia)

17 Wendy Holdener (Svizzera)

18 Asja Zenere (Italia)

19 Britt Richardson (Canada)

20 Neja Dvornik (Slovenia)

21 Stephanie Brunner (Austria)

22 A.J. Hurt (Stati Uniti)

23 Estelle Alphand (Svezia)

24 Vanessa Kasper (Svizzera)

25 Franziska Gritsch (Austria)

26 Elisabeth Bocock (Stati Uniti)

27 Hilma Loevblom (Svezia)

28 Madeleine Sylvester-Davik (Norvegia)

29 Marta Bassino (Italia)

30 Lisa Nyberg (Svezia)

31 Laura Pirovano (Italia)

32 Anna Trocker (Italia)

33 Doriane Escane (Francia)

34 Dania Allenbach (Svizzera)

35 Sophie Mathiou (Italia)

36 Ilaria Ghisalberti (Italia)

37 Francesca Baruzzi Farriol (Argentina)

38 Alice Pazzaglia (Italia)

39 Simone Wild (Svizzera)

40 Katie Hensien (Stati Uniti)

41 Logan Grosdidier (Stati Uniti)

42 Hanna Aronsson Elfman (Svezia)

43 Kjersti Moritz (Stati Uniti)

44 Stefanie Grob (Svizzera)

45 Selina Egloff (Svizzera)

46 Giorgia Collomb (Italia)

47 Jana Fritz (Germania)

48 Fabiana Dorigo (Germania)

49 Katie Rowekamp (Stati Uniti)

50 Arianne Forget (Canada)

51 Cassidy Gray (Canada)

52 Justine Lamontagne (Canada)

53 Cornelia Oehlund (Svezia)

54 Ricarda Haaser (Austria)

55 Emilia Mondinelli (Italia)

56 Caitlin McFarlane (Francia)