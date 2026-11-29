Tutto pronto per l’ultima vera scorpacciata di motorsport del 2026 in questa domenica 29 novembre che vede di scena il Motomondiale al circuito Ricardo Tormo di Cheste per il round conclusivo della stagione di Moto3, Moto2 (con Manuel Gonzalez e Izan Guevara in lotta per il titolo) e MotoGP mentre la Formula Uno si trova a Lusail per disputare il GP del Qatar prima del gran finale di Abu Dhabi.

Fari puntati a Valencia su Marc Marquez, che ha annunciato a sorpresa il ritiro pochi giorni dopo aver festeggiato la conquista del decimo Mondiale e si appresta ad affrontare dunque l’ultima corsa della carriera dovendo fare i conti però con l’Aprilia di un Marco Bezzecchi in stato di grazia. Tavola apparecchiata invece per una sfida a due in casa Mercedes tra il pole-man George Russell e Kimi Antonelli nella gara di Lusail.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari del Gran Premio del Qatar di F1 e del Gran Premio di Valencia della MotoGP (domenica 29 novembre). Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport. Prevista la differita in chiaro su TV8 sia per le tre corse del Motomondiale che per la gara della F1.

PROGRAMMA F1 E MOTOGP OGGI

Domenica 29 novembre

9.40 MotoGP, warm-up – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

11.00 Moto3, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

12.15 Moto2, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

14.00 MotoGP, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

17.00 F1, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1

PROGRAMMA F1 E MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207), per gli abbonati.

Differita tv: TV8 dalle ore 21.30, gratis.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Differita streaming: tv8.it dalle ore 21.30, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.

MOTOGP

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208) per tutti gli eventi; per gli abbonati.

Differita tv: TV8 (gara Moto3 alle 13.55, Moto2 alle 15.10 e MotoGP alle 17.00), gratis.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Differita streaming: tv8.it (gara Moto3 alle 13.55, Moto2 alle 15.10 e MotoGP alle 17.00), gratis.

Diretta testuale: OA Sport.