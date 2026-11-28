Quest’oggi, sabato 28 novembre, il ricco weekend dei motori entrerà nel vivo a Valencia con le qualifiche e la Sprint della MotoGP (oltre alle prove ufficiali delle classi Moto3 e Moto2) e a Lusail con la terza sessione di prove libere e soprattutto con le qualifiche del Gran Premio del Qatar 2026, penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Al circuito Ricardo Tormo i riflettori sono puntati inevitabilmente sul campione del mondo Marc Marquez, che ha annunciato il ritiro e sta affrontando dunque l’ultimo weekend di gara della sua scintillante carriera. Da monitorare inoltre il duello ravvicinato tra Aprilia e Ducati per la conquista del titolo costruttori. In F1 invece è già tutto deciso, ma Kimi Antonelli vuole chiudere in bellezza una stagione da sogno andando a caccia dell’ottava pole e della decima vittoria.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, di prove libere e qualifiche della F1 e delle qualifiche e della Sprint della MotoGP (sabato 28 novembre). Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport. Prevista la diretta su TV8 per le qualifiche e la Sprint della MotoGP, differita per le qualifiche della F1.

PROGRAMMA F1 E MOTOGP OGGI

Sabato 28 novembre

8.40 Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

9.25 Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

10.10 MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

10.50 MotoGP, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

12.45 Moto3, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

13.40 Moto2, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

15.00 MotoGP, Sprint Race (13 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

15.30 F1, prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport F1

19.00 F1, qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

PROGRAMMA F1 E MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

Differita tv: qualifiche su TV8 dalle ore 21.25.

Differita streaming: qualifiche su tv8.it dalle ore 21.25.

MOTOGP

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport MotoGP (canale 208) per tutte le sessioni, per gli abbonati; TV8 per le qualifiche di tutte le classi e la Sprint della MotoGP, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Sky Go e NOW per tutte le sessioni, per gli abbonati; tv8.it per tutte le qualifiche e la Sprint della MotoGP, gratis.

Diretta testuale: OA Sport per la MotoGP.