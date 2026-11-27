Sarà una giornata dedicata ai motori dalla mattina italiana al tardo pomeriggio quella di oggi, venerdì 27 novembre: alle ore 9.00 italiane prenderà il via il GP di Valencia, ultimo atto del Motomondiale 2026, che si correrà sul Circuit Circuit Ricardo Tormo della città spagnola.

Il Mondiale di F1 2026, invece vedrà iniziare la penultima tappa stagionale: per il GP del Qatar, al Lusail International Circuit, si disputeranno le prime due sessioni delle prove libere. Si inizierà con i primi 60′ alle ore 14.30 italiane e si proseguirà per altri 60′ alle ore 18.00.

Per la F1 il GP del Qatar sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW. OA Sport vi fornirà la diretta live testuale. Per la MotoGP il GP di Valencia sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (solo prove libere 1) e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e NOW, ed in Diretta Live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MOTOGP E F1 OGGI

Venerdì 27 novembre

Ore 09.00-09.35 Prove libere 1 Moto3 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 09.50-10.30 Prove libere 1 Moto2 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 10.45-11.30 Prove libere 1 MotoGP – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 13.15-13.50 Pre-qualifiche Moto3 – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.05-14.45 Pre-qualifiche Moto2 – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.30-15.30 Prove libere 1 F1 – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

Ore 15.00-16.00 Pre-qualifiche MotoGP – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 18.00-19.00 Prove libere 2 F1 – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA F1 E MOTOGP OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: per F1 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; per MotoGP su Sky Sport Uno (solo prove libere 1), Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: per F1 su Sky Go, NOW; per MotoGP su Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: per F1 e MotoGP su OA Sport.