Sarà una giornata dedicata ai motori dall’alba italiana al primo pomeriggio quella di oggi, domenica 22 novembre: alle ore 5.00 italiane prenderà il via il GP di Las Vegas, terzultimo atto del Mondiale 2026 di F1, che si correrà sullo Strip Circuit della città del Nevada.

Il Motomondiale 2026, invece vedrà andare in archivio la penultima tappa stagionale: per il GP del Portogallo, all’Autódromo Internacional do Algarve, si disputeranno il warm up della MotoGP alle ore 10.00 italiane e, nell’ordine, le gare della Moto3 alle 11.00, della Moto2 alle 12.15, e della MotoGP alle 14.00.

Per la F1 la gara del GP di Las Vegas sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW. OA Sport vi fornirà la diretta live testuale, mentre la differita della gara sarà fruibile alle ore 17.10 italiane in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.

Per la MotoGP il GP del Portogallo 2026 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e NOW, ed in Diretta Live testuale su OA Sport. La diretta tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile dalle ore 14.00 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare della Moto3, dalle ore 11.00, e della Moto2, dalle ore 12.15. Non verrà trasmesso in chiaro il warm up.

CALENDARIO F1 E MOTOGP OGGI

Domenica 22 novembre

5.00 F1, GP Las Vegas: gara -Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 17.10 differita TV8 HD, tv8.it

10.00-10.10 MotoGP, GP Portogallo: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

11.00 Moto3, GP Portogallo: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

12.15 Moto2, GP Portogallo: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

14.00 MotoGP, GP Portogallo: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA F1 E MOTOGP OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: per F1 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, 17.10 differita su TV8 HD; per MotoGP su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD (solo gare).

Diretta streaming: per F1 su Sky Go, NOW, 17.10 differita gratuita su tv8.it, per MotoGP su Sky Go, NOW, tv8.it (solo gare).

Diretta Live testuale: per F1 e MotoGP su OA Sport.

A CHE ORA F1 E MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 22 novembre

17.10-19.00 F1, GP Las Vegas: gara – Differita TV8 HD, tv8.it

11.00 Moto3, GP Portogallo: gara – Diretta TV8 HD, tv8.it

12.15 Moto2, GP Portogallo: gara – Diretta TV8 HD, tv8.it

14.00 MotoGP, GP Portogallo: gara – Diretta TV8 HD, tv8.it