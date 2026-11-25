A Bologna è in corso di svolgimento l’edizione 2026 della Final Eight della Coppa Davis di tennis: nella giornata di ieri la Cechia ha eliminato il Canada ed ora attende di conoscere il nome della propria avversaria, che uscirà dal confronto previsto oggi, mercoledì 25 novembre, alle ore 16.00, tra Italia e Corea del Sud.

In caso di successo, poi, l’Italia giocherebbe contro i cechi la prima semifinale, in programma venerdì 27 novembre alle ore 16.00. La seconda semifinale, invece, opporrà la vincente di Gran Bretagna-Germania alla vincente Austria-Spagna: questo tie, invece, sarà previsto sabato 28 novembre alle ore 12.00.

Nel caso in cui l’Italia dovesse avanzare alle semifinali, per la diretta tv a SuperTennis HD si affiancherebbe Rai 1 HD, così come per la diretta streaming a SuperTennis+ ed al sito di SuperTennis si affiancherebbe Rai Play, infine la Diretta Live testuale delle semifinali sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO SEMIFINALI COPPA DAVIS 2026

Venerdì 27 novembre

16:00 Semifinale 1: Cechia – Vincente Italia-Corea del Sud – Diretta tv su SuperTennis HD, Rai 1 HD solo in caso di presenza dell’Italia

Sabato 28 novembre

12:00 Semifinale 2: Vincente Gran Bretagna-Germania – Vincente Austria-Spagna – Diretta tv su SuperTennis HD

PROGRAMMA SEMIFINALI COPPA DAVIS 2026: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Rai 1 HD solo in caso di presenza dell’Italia.

Diretta streaming: SuperTennis+ e sito di Supertennis.tv, Rai Play solo in caso di presenza dell’Italia.

Diretta Live testuale: OA Sport.