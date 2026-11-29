Dopo aver messo in archivio la prima settimana al di là dell’Oceano Atlantico, ci prepariamo per vivere la seconda parte della trasferta nordamericana della Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027. Nel caso del comparto femminile ci si doveva spostare dal Vermont e in particolare Killington, verso il Canada e Mont Tremblant, ma la poca neve ha cancellato ogni piano. I due giganti previsti saranno recuperati nelle prossime settiamane.

Il Circo Bianco al maschile rimarrà in Colorado e raggiungerà Beaver Creek per un programma ricchissimo. A Beaver Creek si partirà con 2 giorni dedicate alle prove (sempre alle ore 19.oo italiane) sulla mitologica pista denominata “Birds of Prey”.

A partire da giovedì 3 dicembre (alle ore 19.00) andrà in scena la prima discesa, mentre la seconda si disputerà nella giornata successiva, venerdì 4 dicembre, sempre alle ore 19.00. Sabato 5 dicembre, invece, sarà la volta del superG (il via è fissato alle ore 18.30), prima del gran finale di domenica 6 dicembre con il gigante (prima manche ore 18.00, seconda ore 21.00).

Come seguire gli eventi in tv? Le gare di Beaver Creek saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 o Rai Sport HD in base alla scelta di programmazione, quindi in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, discovery+, HBO Max, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026-2027 (orari italiani)

Martedì primo dicembre

Ore 19.00 prima prova discesa maschile Beaver Creek

Mercoledì 2 dicembre

Ore 19.00 seconda prova discesa maschile Beaver Creek

Giovedì 3 dicembre

Ore 19.00 discesa maschile #1 Beaver Creek

Venerdì 4 dicembre

Ore 19.00 discesa maschile #2 Beaver Creek

Sabato 5 dicembre

Ore 18.30 superG maschile Beaver Creek

Domenica 6 dicembre

Ore 18.00 prima manche gigante maschile Beaver Creek

Ore 21.00 seconda manche gigante maschile Beaver Creek