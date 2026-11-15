Quando le prossime gare di sci alpino? Ancora slalom a Gurgl: orari, tv, streaming

Il programma della Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino, sia del comparto femminile che del settore maschile, riprenderà a Gurgl, in Austria: nel prossimo fine settimana si gareggerà ancora tra i pali stretti, con slalom sia al sabato che alla domenica.

Il calendario, infatti, prevede, sabato 21 lo slalom femminile, con prima manche alle ore 10.30 e seconda run con inversione delle migliori 30 alle ore 13.30, mentre domenica 22 sarà la volta dello slalom maschile, sempre con le due discese programmate alle 10.30 ed alle 13.30.

Per la tappa di Gurgl (Austria) della Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD (1e manche) e Rai Sport HD (2e manche), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO GURGL 2026

Sabato 21 novembre

10.30 1a manche slalom femminile – Diretta tv su Rai 2 HD

13.30 2a manche slalom femminile – Diretta tv su Rai Sport HD

Domenica 22 novembre

10.30 1a manche slalom maschile – Diretta tv su Rai 2 HD

13.30 2a manche slalom maschile – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026-2027: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (prime manche) e Rai Sport HD (seconde manche).

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.