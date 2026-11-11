Quando la semifinale di Errani/Paolini alle WTA Finals 2026? Possibile orario e avversarie, tv, streaming

Sabato 14 novembre, per quanto concerne le WTA Finals 2026, si disputeranno le semifinali sia del torneo di singolare che di doppio femminile: la coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini si giocherà l’accesso alla finale avendo già la certezza di chiudere al primo posto il Gruppo 2.

L’incontro si disputerà sull’Indian Wells Tennis Garden e sarà il terzo o il quarto del programma, che si aprirà alle ore 21.00 italiane con gli incontri di singolare: Errani e Paolini affronteranno la coppia che avrà chiuso al secondo posto il Gruppo 1.

La coppia avversaria di Errani e Paolini, dunque, sarà una tra Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani (Canada/Brasile, 1), Kristina Mladenovic/Hanyu Guo (Francia/Cina, 3), Su-wei Hsieh/Jeļena Ostapenko (Cina Taipei/Lettonia, 5) e Shuai Zhang/Elise Mertens (Cina/Belgio, 7).

Il match di semifinale di Errani/Paolini sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su SuperTennis HD ed in abbonamento su Sky Sport Tennis (203). Diretta streaming gratuita su SuperTennis+ e sito di SuperTennis ed in abbonamento su Sky Go e NOW. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO WTA FINALS 2026

Sabato 14 novembre

Indian Wells Tennis Garden – Dalle ore 21.00 italiane

Prima semifinale singolare femminile – Diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennis HD

A seguire

Seconda semifinale singolare femminile – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e SuperTennis HD

A seguire

Prima semifinale doppio femminile (possibile slot di Errani/Paolini) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennis HD

A seguire

Seconda semifinale doppio femminile (possibile slot di Errani/Paolini) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennis HD

PROGRAMMA WTA FINALS 2026: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in chiaro su SuperTennis HD ed in abbonamento su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201, soltanto per la seconda semifinale di singolare).

Diretta streaming: gratuita su SuperTennis+ e sito di SuperTennis ed in abbonamento su Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.