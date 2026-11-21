La terza tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino è in corso a Gurgl, in Austria, dove sarà in programma la seconda manche dello slalom femminile, che scatterà alle ore 13.30 con l’inversione delle migliori 30 della prima run.

In casa Italia saranno tre le azzurre al via della seconda manche, avendo chiuso tra le prime 30 nella prima run: si tratta di Lara Della Mea, terza a 0.26 dalla leader, la svedese Anna Swenn Larsson, Emilia Mondinelli, 16ma a 1.41, e Giulia Valleriani, 23ma a 1.97. Fuori le altre cinque azzurre al via della prima manche.

Per lo slalom femminile di Gurgl (Austria) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv della seconda manche sarà assicurata da Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026-2027

Sabato 21 novembre

Ore 13.30 Seconda manche slalom femminile – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026-2027: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 31 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Kaestle

2 52 516560 LINGG Charlotte 1999 LIE Head

3 19 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol

4 33 6537255 MORITZ Kjersti 2004 USA Fischer

5 36 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol

6 30 6535773 O’BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

7 25 56664 FALCH Natalie 2004 AUT Rossignol

8 35 6296299 VALLERIANI Giulia 2004 ITA Rossignol

9 18 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Rossignol

10 44 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head

11 46 516631 EGLOFF Selina 2001 SUI Rossignol

12 7 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

13 4 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

14 27 516619 HOEPLI Aline 2001 SUI Head

15 42 6296281 MONDINELLI Emilia 2004 ITA Salomon

16 10 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

17 15 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

18 5 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

19 22 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI Head

20 3 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Van deer

21 12 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic

22 17 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

23 16 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

24 14 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

25 26 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

26 21 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

27 11 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head

28 13 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

29 6 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Head

30 2 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head