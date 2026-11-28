Siamo pronti per salutare la stagione. Domani, infatti, si concluderà il fine settimana del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Motomondiale 2026 e, di conseguenza, calerà il sipario sull’annata delle due ruote. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo a Cheste andranno in scena le gare delle tre classi, per cui saranno assegnati gli ultimi 25 punti dell’anno. Dal momento della conclusione della gara della classe regina si penserà solamente al 2027.

Quale sarà il programma della giornata di domani? Alle ore 11.00 si inizierà con la gara della classe più leggera, quindi alle ore 12.15 si passerà alla gara della classe mediana, mentre alle ore 14.00 si chiuderà la stagione con la gara della classe regina che avrà il warm-up canonico alle ore 09.40. Come detto, al termine dell’appuntamento spagnolo si inizierà a pensare solamente alla prossima stagione, quella della rivoluzione tecnica e, soprattutto, della line-up dei piloti. Non mancherà, ovviamente, la prima giornata di test con le moto in edizione 2027 sempre sulla pista di Valencia.

Sarà, ovviamente, la classe mediana a prendere il palcoscenico, dato che sarà l’ultima categoria ad assegnare il proprio titolo. Maximo Quiles ha già ampiamente vinto in Moto3, di Marc Marquez in MotoGP si è ampiamente detto, mentre rimane da consegnare la corona della Moto2. Manuel Gonzalez rimane in vetta con 286.5 punti contro i 282 di Izan Guevara. Chi vince è sicuro del titolo. Chi sarà il campione?

Come seguire l’evento in tv? La domenica del Gran Premio della Comunitat Valenciana sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili in chiaro e in differita le gare delle tre classi: Moto3 alle 14.00, Moto2 alle 15.15, MotoGP alle 17.00. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su tv8.it sarà disponibile la programmazione di TV8. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno.

PROGRAMMA GP VALENCIA MOTOMONDIALE 2026

Domenica 29 novembre

Ore 09.40-09.50 Warm-up MotoGP – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 11.00 Gara Moto3 (20 giri) – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201), differita su TV8 alle ore 14.00

Ore 12.15 Gara Moto2 (22 giri) – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201), differita su TV8 alle ore 15.15

Ore 14.00 Gara MotoGP (27 giri) – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201), differita su TV8 alle ore 17.00

PROGRAMMA GP VALENCIA: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Diretta streaming: NOW e SkyGO. TV8.it per la programmazione di TV8

Diretta testuale: OA Sport.