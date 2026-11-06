Quando la MotoGP domani in tv, GP Qatar 2026: orari qualifiche e Sprint

Mentre stiamo vivendo il venerdì del Gran Premio del Qatar, ventesimo e terzultimo appuntamento del Motomondiale 2026 è già tempo di pensare a quello che vivremo domani. Sabato 7 novembre, infatti, si entrerà nel vivo della tappa sul circuito di Lusail dato che vedremo in scena le qualifiche delle tre classi e, come tradizione, il piatto forte della Sprint Race della top class.

Quale sarà il programma della giornata? Sulla pista qatariota si inizierà alle ore 10.30 italiane (le ore 12.30 locali) con la seconda sessione di prove libere della Moto3. Alle ore 11.15 toccherà alla Moto2, mentre alle ore 12.00 sarà la volta della MotoGP. La classe regina come sempre non si prenderà una pausa e inizierà con le qualifiche alle ore 12.40. Alle ore 14.50 sarà poi la volta della classe più leggera, seguita alle ore 15.45 dalla Moto2, mentre alle ore 17.00 andrà in scena la Sprint Race della MotoGP.

Come arriviamo all’evento? Nella classe regina comanda Marc Marquez con 399 punti contro i 355 di Jorge Martin ed i 332 di Marco Bezzecchi. Passando alla classe mediana la classifica generale vede in vetta Manuel Gonzalez ma con soli 3.5 punti su Izan Guevara, quindi terzo Ivan Ortolà a 77 lunghezze. Chiudiamo con la Moto3 che vede il dominio di Maximo Quiles con 376 punti contro i 228 di David Almansa ed i 205 di Brian Uriarte e Alvaro Carpe.

Come seguire l’evento in tv? Il sabato del Gran Premio del Qatar sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che proporrà ogni turno o sessione e Sky Sport 1 (201) che darà spazio alla Sprint Race. Su TV8 (canale 125 e 148 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili live ed in chiaro le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni sessione della MotoGP e delle gare di Moto3 e Moto2.

PROGRAMMA GP QATAR 2026 MOTOMONDIALE (orari italiani)

Sabato 7 novembre

Ore 10.30-11.00 Prove libere 2 Moto3 – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 11.15-11.45 Prove libere 2 Moto2 – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 12.00-12.30 Prove libere 2 MotoGP – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 12.40-12.55 Qualifiche 1 MotoGP – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 13.05-13.20 Qualifiche 2 MotoGP – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.50-15.05 Qualifiche 1 Moto3 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e TV8

Ore 15.15-15.30 Qualifiche 2 Moto3 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e TV8

Ore 15.45-16.00 Qualifiche 1 Moto2 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e TV8

Ore 16.10-16.25 Qualifiche 2 Moto2 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e TV8

Ore 17.00 Sprint Race MotoGP (11 giri) – diretta su Sky Sport MotoGP (208), Sky Sport 1 (201) e TV8

PROGRAMMA GP QATAR 2026: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) per ogni turno, Sky Sport 1 (201) per la Sprint Race, TV8 in chiaro per qualifiche Moto3, Moto2 e Sprint Race

Diretta streaming: NOW, SkyGO e TV8.it per la programmazione di TV8

Diretta testuale: OA Sport per la MotoGP