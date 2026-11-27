A Bologna è in corso di svolgimento l’edizione 2026 della Final Eight della Coppa Davis di tennis: l’ultimo atto della competizione è in programma domenica 29 novembre a partire dalle ore 15.00. Nella prima semifinale si affrontano Italia e Cechia, mentre nella secondo si sfideranno Spagna e Gran Bretagna.

Il format sarà quello già visto nei turni precedenti, e prevede due singolari e l’eventuale doppio: il tie si aprirà con il singolare tra i numeri 2, al quale seguirà la sfida tra i numeri 1 delle due selezioni. In caso di parità si disputerà il doppio, che invece non verrà giocato in caso di risultato acquisito.

Nel caso in cui l’Italia dovesse avanzare alla finale, per la diretta tv a SuperTennis HD si affiancherebbe Rai 1 HD, così come per la diretta streaming a SuperTennis+ ed al sito di SuperTennis si affiancherebbe Rai Play, infine la Diretta Live testuale della finale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO FINALE COPPA DAVIS 2026

Domenica 29 novembre

15:oo Finale: vincente Italia-Cechia – vincente Gran Bretagna-Spagna – Diretta tv su SuperTennis HD, Rai 1 HD solo in caso di presenza dell’Italia

PROGRAMMA FINALE COPPA DAVIS 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Rai 1 HD solo in caso di presenza dell’Italia.

Diretta streaming: SuperTennis+ e sito di Supertennis.tv, Rai Play solo in caso di presenza dell’Italia.

Diretta Live testuale: OA Sport.