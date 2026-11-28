Domani, domenica 29 novembre, il Lusail International Circuit ospiterà il Gran Premio del Qatar 2026, valevole come penultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Già assegnati entrambi i titoli iridati, con Kimi Antonelli nuovo campione tra i piloti e Mercedes che si è ripresa lo scettro tra i costruttori, sono pochi i verdetti ancora da emettere.

Il focus si sposta dunque sulle lotte in famiglia (soprattutto quella di casa Ferrari tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc, separati da 17 punti nella generale in favore del britannico), sulla volata finale per il terzo posto nelle due classifiche e soprattutto sulla battaglia per la singola vittoria di tappa che vede Antonelli come il naturale favorito per quanto visto nelle libere del venerdì.

Il Gran Premio del Qatar di F1 verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire la corsa qatariota in chiaro ed in differita dalle ore 21.30. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

F1 DOMANI IN TV

Domenica 29 novembre

Ore 17.00 Gara a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

PROGRAMMA GP QATAR F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport F1.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la gara dalle ore 21.30.