Dopo le ATP Finals, l’ultimo appuntamento agonistico del 2026 (se si eccettua la strana condizione delle Next Gen ATP Finals) si terrà nel giro di un paio di giorni. Si tratta delle Finals di Coppa Davis, nel formato di Final 8 a Bologna in cui l’Italia parte direttamente dai quarti di finale, non già perché ha vinto le tre edizioni precedenti, ma perché è Paese ospitante.

La squadra azzurra esordirà mercoledì nella nuova arena interna alla Fiera di Bologna, che poi sarà adibita al basket con la Virtus, contro la Corea del Sud. Un confronto tendenzialmente meno complesso di altri solo in teoria, perché i due nomi principali, quelli di Soonwoo Kwon e soprattutto di Hyeon Chung, sono indietro in classifica l’uno perché ha dovuto compiere il servizio militare (che nel Paese, salvo rarissime eccezioni, è obbligatorio), l’altro perché è stato colpito da una sequela impressionante di infortuni che lo ha a lungo tenuto lontano dal tennis dopo il picco della semifinale agli Australian Open 2018: non è più riuscito a risalire nel modo a lui più congeniale.

Il quarto di finale tra Italia e Corea del Sud si giocherà mercoledì 25 novembre a partire dalle ore 16:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTennis+ e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla. Di seguito anche l’intera programmazione dei quarti di finale.

CALENDARIO QUARTI DI FINALE COPPA DAVIS 2026

Martedì 24 novembre

Ore 16:00 Cechia-Canada

Mercoledì 25 novembre

Ore 16:00 Italia-Corea del Sud

Giovedì 26 novembre

Ore 10:00 Gran Bretagna-Germania

NP Ore 17:00 Austria-Spagna

PROGRAMMA QUARTI DI FINALE COPPA DAVIS 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTennis+ e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport (Italia-Corea del Sud)