Il Mondiale 2027 di MotoGP inizierà dalla Thailandia nel primo weekend di marzo. Si concluderà, poi, alla fine di novembre, come d’abitudine a Valencia. Di conseguenza, durerà poco meno di nove mesi. Dinamica oramai conclamata con un calendario formato da ben 22 Gran Premi, tanti quanti quelli andati in scena nel 2025 e nel 2026. Cionondimeno, avremo alcuni cambiamenti.

La novità principale è rappresentata dal ritorno del Gran Premio di Argentina, che si disputerà dal 9 all’11 aprile a Buenos Aires (dunque non più a Termas de Rio Hondo). L’appuntamento andrà a prendere il posto del GP d’Ungheria, stralciato dal programma dopo soli due anni. Confermati gli altri ventuno Paesi, anche se vi sarà un cambiamento di location.

Difatti, il Gran Premio d’Australia trasloca da Phillip Island ad Adelaide. Avremo, come oramai è consuetudine, due Gran Premi in Italia. Nel nostro Paese si correrà al Mugello dal 28 al 30 maggio e a Misano Adriatico dal 10 al 12 settembre. A seguire, viene indicato il calendario completo della MotoGP 2026.

Per quanto riguarda i test, pochi cambiamenti. Sono previste due sessioni collettive. La prima a Sepang, in Malesia, dal 29 gennaio al 1° febbraio (con i primi due giorni riservati esclusivamente a collaudatori e rookie), dopodiché la settimana successiva (6-7 febbraio) si potranno provare le moto proprio a Buriram, in Thailandia, dove dopo un mese scatterà la stagione.

CALENDARIO MONDIALE MOTOGP 2027

01 – THAILANDIA (Buriram), 5-7 marzo

02 – QATAR (Lusail) 12-14 marzo

03 – BRASILE (Goiania), 2-4 aprile

04 – ARGENTINA (Buenos Aires), 9-11 aprile

05 – USA (Austin), 23-25 aprile

06 – SPAGNA (Jerez de la Frontera), 7-9 maggio

07 – FRANCIA (Le Mans), 14-16 maggio

08 – ITALIA (Mugello), 28-30 maggio

09 – CATALOGNA (Montmelò), 11-13 giugno

10 – OLANDA (Assen), 25-27 giugno

11 – GERMANIA (Sachsenring), 9-11 luglio

12 – CECHIA (Brno), 16-18 luglio

13 – GRAN BRETAGNA (Silverstone), 13-15 agosto

14 – AUSTRIA (Spielberg), 27-29 agosto

15 – SAN MARINO (Misano), 10-12 settembre

16 – ARAGONA (Alcaniz), 17-19 settembre

17 – PORTOGALLO (Portimao), 1-3 ottobre

18 – GIAPPONE (Motegi), 15-17 ottobre

19 – MALESIA (Sepang), 22-24 ottobre

20 – INDONESIA (Mandalika), 29-31 ottobre

21 – AUSTRALIA (Adelaide), 12-14 novembre

22 – VALENCIA (Cheste), 26-28 novembre

CALENDARIO TEST MOTOGP 2027

29-30 gennaio – SEPANG (Malesia), Shakedown Test

31 gennaio, 1 febbraio – SEPANG (Malesia)

6-7 febbraio – BURIRAM (Thailandia)