GP Valencia
Quando inizia il Mondiale MotoGP nel 2027? Il calendario dei GP e dei Test
Il Mondiale 2027 di MotoGP inizierà dalla Thailandia nel primo weekend di marzo. Si concluderà, poi, alla fine di novembre, come d’abitudine a Valencia. Di conseguenza, durerà poco meno di nove mesi. Dinamica oramai conclamata con un calendario formato da ben 22 Gran Premi, tanti quanti quelli andati in scena nel 2025 e nel 2026. Cionondimeno, avremo alcuni cambiamenti.
La novità principale è rappresentata dal ritorno del Gran Premio di Argentina, che si disputerà dal 9 all’11 aprile a Buenos Aires (dunque non più a Termas de Rio Hondo). L’appuntamento andrà a prendere il posto del GP d’Ungheria, stralciato dal programma dopo soli due anni. Confermati gli altri ventuno Paesi, anche se vi sarà un cambiamento di location.
Difatti, il Gran Premio d’Australia trasloca da Phillip Island ad Adelaide. Avremo, come oramai è consuetudine, due Gran Premi in Italia. Nel nostro Paese si correrà al Mugello dal 28 al 30 maggio e a Misano Adriatico dal 10 al 12 settembre. A seguire, viene indicato il calendario completo della MotoGP 2026.
Per quanto riguarda i test, pochi cambiamenti. Sono previste due sessioni collettive. La prima a Sepang, in Malesia, dal 29 gennaio al 1° febbraio (con i primi due giorni riservati esclusivamente a collaudatori e rookie), dopodiché la settimana successiva (6-7 febbraio) si potranno provare le moto proprio a Buriram, in Thailandia, dove dopo un mese scatterà la stagione.
CALENDARIO MONDIALE MOTOGP 2027
01 – THAILANDIA (Buriram), 5-7 marzo
02 – QATAR (Lusail) 12-14 marzo
03 – BRASILE (Goiania), 2-4 aprile
04 – ARGENTINA (Buenos Aires), 9-11 aprile
05 – USA (Austin), 23-25 aprile
06 – SPAGNA (Jerez de la Frontera), 7-9 maggio
07 – FRANCIA (Le Mans), 14-16 maggio
08 – ITALIA (Mugello), 28-30 maggio
09 – CATALOGNA (Montmelò), 11-13 giugno
10 – OLANDA (Assen), 25-27 giugno
11 – GERMANIA (Sachsenring), 9-11 luglio
12 – CECHIA (Brno), 16-18 luglio
13 – GRAN BRETAGNA (Silverstone), 13-15 agosto
14 – AUSTRIA (Spielberg), 27-29 agosto
15 – SAN MARINO (Misano), 10-12 settembre
16 – ARAGONA (Alcaniz), 17-19 settembre
17 – PORTOGALLO (Portimao), 1-3 ottobre
18 – GIAPPONE (Motegi), 15-17 ottobre
19 – MALESIA (Sepang), 22-24 ottobre
20 – INDONESIA (Mandalika), 29-31 ottobre
21 – AUSTRALIA (Adelaide), 12-14 novembre
22 – VALENCIA (Cheste), 26-28 novembre
CALENDARIO TEST MOTOGP 2027
29-30 gennaio – SEPANG (Malesia), Shakedown Test
31 gennaio, 1 febbraio – SEPANG (Malesia)
6-7 febbraio – BURIRAM (Thailandia)