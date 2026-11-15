Quando il sorteggio delle Qualificazioni agli Europei di calcio 2028: data e programma, Italia in prima fascia

In attesa che si concluda nei prossimi giorni la fase a gironi della UEFA Nations League 2026-2027, prosegue il conto alla rovescia in vista dell’inizio delle qualificazioni per Euro 2028. Il percorso verso la rassegna continentale entrerà nel vivo a partire da marzo 2027, ma tra meno di un mese andrà in scena il sorteggio dei dodici gruppi di qualificazione.

La data da cerchiare sul calendario è quella di domenica 6 dicembre, quando a Belfast verrà definita la composizione di tutti i raggruppamenti. L’Italia, nonostante l’assenza dalle ultime tre Coppe del Mondo, è già certa di far parte della prima fascia in base alla classifica generale della Nations League insieme a Belgio, Danimarca, Inghilterra, Francia, Germania, Grecia, Olanda, Norvegia, Portogallo e Spagna.

Il dodicesimo slot della prima fascia verrà occupato da una tra Croazia (grande favorita, avendo a disposizione due risultati su tre nello scontro diretto da giocare in casa stasera) e Cechia. Gli azzurri eviteranno dunque sostanzialmente tutte le big del calcio europeo, anche se in seconda fascia si nascondono alcune insidie tra cui Svizzera, Austria, Bosnia, Svezia, Turchia e Galles.

Ricordiamo che verranno promosse direttamente alla fase finale di Euro 2028 (che verrà ospitata da Inghilterra, Galles, Irlanda e Scozia) le vincitrici dei raggruppamenti e le migliori otto seconde, mentre le altre potranno ambire nella migliore delle ipotesi a giocare i playoff.

CALENDARIO SORTEGGIO QUALIFICAZIONI EUROPEI CALCIO 2028

Il sorteggio dei gironi di qualificazione agli Europei di calcio 2028 si terrà domenica 6 dicembre 2026 a Belfast.