Quando il sorteggio delle ATP Finals 2026? Orario, fasce dei gironi, tv, streaming

ATP Finals, Torino, atto sesto. Per la sesta volta, infatti, l’evento che riunisce i migliori 8 giocatori del mondo si gioca nel capoluogo piemontese, che ha saputo raccogliere in pieno l’eredità di Londra e portarsi verso un’era che verrà ricordata in ogni caso nel futuro. Prima di celebrarla, però, ci sarà bisogno del sorteggio.

Un sorteggio che, ancora una volta, vedrà protagonista un italiano. Se ne sono succeduti quattro nel corso della storia delle Finals a Torino. Da Matteo Berrettini, che nel 2019 aveva già vissuto Londra, fino a Jannik Sinner, entrato prima da riserva e poi con una finale e due vittorie, passando per l’ingresso anche di Lorenzo Musetti nel 2025. E quest’anno c’è Flavio Cobolli, in corsa dopo una grande stagione che lo ha visto nelle condizioni di sfidare i big, raggiungere una finale Slam e mettere in piedi partite d’alta scuola.

Il sorteggio delle ATP Finals si terrà giovedì 12 alle ore 12:00 (conferenza stampa pre-torneo: il sorteggio vero e proprio avverrà intorno alle 12:45). Ancora da definire la copertura tv dell’evento, così come quella in streaming. Contestualmente ai gironi del torneo di singolare, verranno sorteggiati anche quelli del torneo di doppio. Gironi intitolati in singolare a John McEnroe e Ivan Lendl, in doppio a Todd Woodbridge e Mark Woodforde.

CALENDARIO SORTEGGIO ATP FINALS 2026

Giovedì 12 novembre

Ore 12:00 (effettivo 12:45 circa) Sorteggio ATP Finals 2026

PROGRAMMA SORTEGGIO ATP FINALS 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: ancora non definita.

Diretta streaming: ancora non definita.

FASCE DEL SORTEGGIO IN SINGOLARE

Fascia 1: Alexander Zverev, Carlos Alcaraz

Fascia 2: Ben Shelton, Danill Medvedev

Fascia 3: Flavio Cobolli, Arthur Fils

Fascia 4: Frances Tiafoe, Rafael Jodar

FASCE DEL SORTEGGIO IN DOPPIO

Fascia 1: Heliovaara/Patten, Harrison/Skupski

Fascia 2: Granollers/Zeballos, Arevalo/Pavic

Fascia 3: Bolelli/Vavassori, Arribagé/Olivetti

Fascia 4: Krawietz/Puetz-Luz/Matos