A Bologna l’Italia è tornata in finale nella Coppa Davis di tennis: nella prima semifinale gli azzurri hanno superato la Cechia per 2-1, staccando il pass per l’ultimo atto, che si giocherà domenica 29 novembre, a partire dalle ore 15.00. L’altra finalista sarà la vincente di Gran Bretagna-Spagna, che si affronternno domani.

Il format sarà quello visto anche questa sera, che prevede due singolari e l’eventuale doppio: il tie si aprirà con il singolare tra i numeri 2, cui seguirà la sfida tra i numeri 1 delle due selezioni. In caso di parità si disputerà il doppio, che invece non verrà giocato in caso di risultato acquisito.

La diretta tv della finale dell’Italia della Coppa Davis 2026 di tennis sarà fruibile in chiaro su SuperTennis HD e Rai 1 HD, mentre la diretta streaming gratuita sarà disponibile su SuperTennis+, sito di SuperTennis e Rai Play, infine la Diretta Live testuale di tutti i match tra Italia ed Cechia sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO FINALE COPPA DAVIS 2026

Domenica 29 novembre

15.00 Finale: Italia – vincente Gran Bretagna-Spagna – Diretta tv su SuperTennis HD e Rai 1 HD

PROGRAMMA FINALE COPPA DAVIS 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD e Rai 1 HD.

Diretta streaming: SuperTennis+, sito di Supertennis.tv e Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.